'Cultura Tradicional Madeirense' em foco no Festival de Arte Camachense

A 32.ª edição do Festival de Arte Camachense dedica este domingo, 13 de Agosto, à 'Cultura Tradicional Madeirense'.

O programa do quarto dia do evento organizado pela Casa do Povo da Camacha contempla diversas actividades e apresentações musicais, a começar com a tertúlia 'Cultura Tradicional Madeirense' pelas 12 horas, no auditório da Casa do Povo.

O encontro vai juntar personalidades ligadas à cultura, nomeadamente a folclorista Maria Sardinha, conselheira da Diáspora Madeirense no Brasil, Humberto Pedras, músico e professor de Educação Musical, António Vale, presidente da Associação de Folclore e Etnografia da Madeira, bem como Duarte Mendonça, investigador e autor com vasta obra publicada.

Ao DIÁRIO, o presidente da Casa do Povo da Camacha, Ricardo Vasconcelos, aponta que o objectivo da iniciativa é reunir "diversas perspectivas sobre a Cultura Tradicional Madeirense e a forma como a mesma está a ser tratada e desenvolvida".

A conversa será transmitida em directo pela rádio TSF Madeira de forma a "chegar a novos públicos" e a dar uma maior projecção à ART'Camacha, um projecto que visa promover a "tradição, cultura, etnografia, essência, génese do povo madeirense".

A animação continua ao longo do dia. Ricardo Vasconcelos destaca o 'Despique', agendado para as 19h30, um "momento alto, que reúne sempre muitas pessoas", bem como o 'Festival de Word Music' pelas 21 horas que levará ao palco da ART'Camacha o grupo camachense C'azoada e os rumberos espanhóis Vergüenza Ajena.

Vamos ter uma internacionalização da música tradicional com a apresentação do grupo de Barcelona, que só é possível pelo empenho de um empresário da Camacha radicado em Barcelona que assumiu os custos com a deslocação dos Vergüenza Ajena. Só assim conseguimos fazer o ART'Camacha, com o contributo de todos, com o empenho sobretudo dos camacheiros, pessoas que gostam daquilo que fazem e que nunca estão à espera de nada em troca. Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha

O balanço dos últimos dias é "absolutamente fantástico" com "casa cheia, ambiente familiar, muito agradável".

"O Festival de Arte Camachense abrange todas as formas de expressão cultural, musical e artística, dá oportunidade a todos os projectos", garante Ricardo Vasconcelos, destacando as apresentações musicais, de teatro e dança, as oficinas, bem como a exposição artística e o desfile de moda, que constam no programa do certame.

Temos uma grande diversidade de oferta, queremos proporcionar experiências às pessoas que nos visitam, queremos que as pessoas aprendam algo novo aqui, essencialmente sobre a cultura tradicional madeirense. Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo vigésimo quinto dia do ano, em que faltam 140 dias para o fim de 2023:

- 10 horas - A candidatura da CDU promove uma iniciativa política, junto à Igreja Paroquial do Rochão, na freguesia da Camacha, sobre bloqueios ao desenvolvimento;

- 10h30 - O Partido Socialista promove uma conferência de imprensa junto ao Centro de Saúde de Santana;

- A partir das 13 horas - 12.ª Festa Luso-venezuelana:

13h30 às 15 horas - Show Cooking;

15 às 16 horas - Música ambiente;

16 às 17 horas - Zumba com Azúcar;

17 às 18h30 - Banda Ritmo Latino;

18h30 às 20 horas - Mariachi México;

20 às 21h30 - Comklave;

21h30 às 23 horas - João Vinagre.

Principais acontecimentos registados a 13 de Agosto, Dia Mundial do Canhoto e Dia Internacional do Lobo:

1792 - Revolução Francesa. Prisão da família real;

1814 - A província do Cabo da Boa Esperança passa a colónia britânica;

1862 - Assinatura do Tratado de Tien-Sin em que o Governo da China reconhece Macau como território português;

1898 - Guerra Hispano-americana. Forças norte-americanas nas Filipinas capturam Manila aos espanhóis;

1937 - Ataque japonês a Xangai;

1940 - II Guerra Mundial. As forças alemãs de ocupação e o Governo colaboracionista francês proíbem todas as associações públicas às quais passam a chamar "sociedades secretas";

1940 - A URSS anexa a Estónia;

1945 - O Congresso Sionista Mundial exige a entrada de um milhão de judeus na Palestina;

1960 - Independência da República Centro Africana;

1961 - Guerra-fria. Começa a construção do Muro de Berlim. Viria a ter cerca de 110 quilómetros de comprimento, em redor de Berlim Ocidental, e perduraria por mais de 28 anos;

1964 - Execução dos últimos condenados à morte no Reino Unido.

1968 - A ONU contabiliza perto de meio milhão de refugiados da Guerra Colonial. 300 mil cidadãos angolanos no Congo-Kinshasa; 61 mil guineenses no Senegal; e 122 mil moçambicanos na Zâmbia e na Tanzânia recebem apoio humanitário das Nações Unidas;

1982 - A polícia polaca ataca os manifestantes dos estaleiros de Gdansk. A Polónia está sob Lei Marcial há exactamente oito meses;

1983 - O Memorial Hospital, na Carolina do Norte, EUA, anuncia a entrada em teste do tratamento por hipertermia para o cancro;

1984 - As autoridades polacas libertam o físico Henryk Wujec, o último dos quatro conselheiros da ilegalizada Central Sindical Solidariedade;

1993 - O Presidente da Indonésia, Hadji Mohamed Suharto, reduz para 20 anos a pena de prisão do dirigente da Fretilin Xanana Gusmão;

1998 - Depois de três anos de negociações com o Congresso Mundial Judaico, dois bancos suíços, a União dos Bancos Suíços (UBS) e o Crédito Suíço, aceitam devolver 1.250 milhões de dólares do chamado "ouro nazi";

2001 - A UNITA reivindica o ataque ao comboio entre Luanda e o Dondo, em Angola que causa 152 mortos e 151 feridos;

2002 - Cheias na Europa Central. 50 mil habitantes de Praga, a capital checa, são evacuados do centro histórico. O acervo dos museus é posto a salvo;

2005 - O Tribunal Penal Especial do Sudão para os crimes de guerra em Darfur pronuncia as primeiras sentenças sobre três antigos membros das Forças Armadas do país;

2005 - Itália começa a retirar o contingente de 3.000 militares no Iraque, com o regresso a casa de 130 elementos do batalhão de São Marco;

2006 - Quatro dias depois de as autoridades britânicas terem desmantelado uma alegada conspiração terrorista, o caos no aeroporto de Heathrow, em Londres, estende-se a outros aeroportos internacionais;

2008 - A Polícia Judiciária anuncia a detenção do homem conhecido como "Solitário Português", que há quatro anos se dedicava a roubos de bancos com recurso a armas de fogo;

2014 - O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, decreta o estado "emergência de saúde" no país devido à epidemia do vírus Ébola, durante uma declaração feita na televisão pública guineense;

2016 - O nadador Michael Phelps soma a 23.ª medalha de ouro da carreira e a 28.ª medalha em Jogos Olímpicos. O norte-americano termina a carreira com a vitória dos Estados Unidos na final da estafeta de 4x100 metros nos Jogos Olímpicos Rio2016;

2018 - O incêndio de Monchique, no distrito de Faro, é dado como dominado, uma semana depois de ter deflagrado. Foi combatido por mais de mil operacionais e afectou concelhos vizinhos de Silves e Portimão, no mesmo distrito, e Odemira (Beja). Quarenta e uma pessoas ficaram feridas e as chamas consumiram mais de 27 mil hectares;

2020 - O ministro de Estado e da Economia Siza Vieira, anuncia que o conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que cria o Banco Português de Fomento, que entra em vigor no prazo de 40 dias úteis;

2020 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que Israel e os Emirados Árabes Unidos concordam em estabelecer relações diplomáticas plenas, como parte de um acordo para impedir a anexação israelita de terras ocupadas pelos palestinianos:

2021 - O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é constituído arguido, por determinação de um juiz do Supremo Tribunal Federal, num inquérito sobre a suposta divulgação de dados sigilosos da Polícia Federal;

