Costa Sul fortemente fustigada pela ondulação

A costa Sul da Madeira está a ser fustigada pela forte ondulação, impedindo os banhistas de se refrescarem neste domingo abrasador, com a temperatura máxima a ultrapassar os 30 graus

Segundo apurou o DIÁRIO, as praias da Frente Mar Funchal mantêm as 'portas abertas', mas o acesso ao mar está proibido, tendo sido içada a bandeira vermelha, o que significa que o local tem risco alto de afogamentos e incidentes devido às ondas, correntes e outros factores de perigo.

Ontem, a força do mar assustou igualmente os banhistas, que foram a banhos nas praias do Funchal, como na Doca do Cavacas, isto num dia em que as temperaturas ultrapassaram igualmente os 30 graus na Região, e que motivou o aviso vermelho.

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, mas recomenda que proprietários e armadores adoptem as devidas precauções para garantir as condições de navegabilidade das embarcações.