Partido ADN diz querer acabar com a pandemia de recibos verdes na Madeira

O Partido ADN desafia o Governo Regional a criar uma “task force” para acabar com a "pandemia de recibos verdes que assola a Região": "Algo que também poderia dar um alento de autonomia a todos os madeirenses e porto-santenses e a esperança de um dia ser possível virmos a ter um executivo independente de todos os poderes instalados que reinam há décadas na Região Autónoma da Madeira".

O ADN alerta para a pandemia de recibos verdes que se vive no arquipélago da Madeira, mas não queremos que o Governo Regional volte a impôr um certificado digital “nazi” onde os trabalhadores tenham de o mostrar às autoridades para confirmar a sua situação laboral ou para poderem sair da sua zona de residência, a fim de se poderem deslocar para o trabalho, com a desculpa de que é para o nosso bem, queremos algo bastante mais simples e democrático, que é a criação de uma Task Force. Miguel Pita, candidato do partido ADN às eleições regionais da Madeira

E acrescenta: “Esta Task Force seria constituída por advogados ou juristas, com experiência comprovada na área laboral, contratados pelo Governo Regional, para estarem ao serviço da população a verificarem a situação de cada trabalhador que esteja a trabalhar a recibos verdes ou noutra situação precária, visto que a ACT não tem conseguido contrariar os grandes interesses económicos que dominam a região, os quais têm prejudicado toda a população, mas principalmente os nossos jovens, que estão a ser impedidos de se tornarem independentes e que são obrigados a emigrar”.

O ADN diz também constatar que "o Governo Regional está mais interessado em defender associações ou lóbis que vivem à custa dos subsídios estatais e que têm como objectivo atacar a Família, as nossas crianças e os valores tradicionais, como no caso do apoio financeiro de 17 mil euros que foi atribuído à associação Opus Gay e que serviu para comparticipar o funcionamento do Centro Comunitário LGBTIQ+, ao invés de resolver os problemas sérios que afectam a população em geral e não os delírios de uma minoria privilegiada”, denuncia Miguel Pita.