Ritmos venezuelanos animam milhares de pessoas na Ribeira Brava

Animação não falta na 12.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, que tem lugar na marginal da Ribeira Brava. Na noite deste sábado, 12 de Agosto, milhares de pessoas dançam ao som dos ritmos venezuelanos.

Imagens captadas pelo fotojornalista Miguel Espada da ASPRESS mostram o ambiente vivido no evento organizado pela Empresa Diário de Notícias da Madeira e pela Câmara Municipal da Ribeira Brava, com o patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira e do Correio da Venezuela: