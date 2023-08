Fotos da tradicional parada organizada por madeirenses em New Bedford nos EUA

O desfile que enaltece a cultura madeirense aconteceu no passado domingo nas principais artérias da parte norte da cidade de New Bedford, nos EUA, envolvendo várias dezenas de associações, instituições, movimentos e representantes do município de New Bedford e também do Estado de Massachusetts.

Este ano, o início da parada foi marcado pela participação de helicópteros da Força Aérea dos EUA que sobrevoaram o percurso. Esta foi uma surpresa que o presidente da festa de 2023, James Gouveia, preparou para a comunidade que assistiu à parada.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou na parada, bem como o Mayor de New Bedford, Jon Mitchell e o Congressista William Keating, entre outros políticos.

A parada foi coordenada pelo filho de madeirense, Pedro Meneses, e é o maior evento ocorrido na cidade de New Bedford, como referiu ao DIÁRIO o mayor da cidade.