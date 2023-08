Higino Teles realça aposta do GR na pesca do peixe-espada-preto

A candidatura ‘Somos Madeira’ marcou presença na Festa da Espada-Preta em Câmara de Lobos, onde o deputado e candidato Higino Teles sublinhou a importância da actividade na economia local e regional, que envolve cerca de 240 pescadores e 23 embarcações, felicitando a Junta de Freguesia pela organização da iniciativa que homenageia todos aqueles que se dedicam à atividade pesca do peixe-espada-preto, "que se baseia numa captura de longa profundidade, utilizando técnicas artesanais e exigindo um trabalho árduo dos pescadores".

Trata-se também de um sector conforme salientou, que tem registado um crescimento nos últimos anos em termos de capturas e de volumes de venda.

Na ocasião, Higino Teles realçou que o actual Governo Regional tem reconhecido a importância da pesca do peixe-espada-preto, tendo "assumido o compromisso com o crescimento e modernização do setor das pescas, em que se inclui o apoio à renovação da frota, sobretudo das embarcações dedicadas a este pescado, que se encontram muito envelhecidas".

A este propósito, referiu, o Governo Regional aprovou, recentemente, o regulamento que visa apoiar até 60% a modernização de frota, uma proposta de investimento que tem de ser submetida à apreciação de Bruxelas.

“Como é sabido a União Europeia, contrariando as expectativas, não contemplou fundos para esse efeito, através do Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e Pescas (FEAMP) revelou pouco empenho nesta matéria, apesar de, há largos e repetidos anos, a Região ter vindo a alertar para esta problemática”, disse Higino Teles, lamentando o pouco empenho do Governo da República nesta matéria, apesar de a Região ter vindo a alertar para esta problemática há vários anos.

Neste contexto, sustentou, o Governo Regional, uma vez mais, assumiu a dianteira, avançando com o apoio à renovação da frota, contribuindo, desde modo, para a defesa desta atividade secular.

“A pesca do Peixe-Espada-Preto, além de representar um meio de subsistência para muitas famílias, é uma atividade que faz parte da nossa tradição e cultura, estando especialmente associada ao concelho de Câmara de Lobos”, afirma, sustentando que defender esta atividade é manter viva essa arte, disponibilizando um produto que é muito apreciado por madeirenses e turistas.