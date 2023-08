Funcionários da APRAM fazem formação para o combate à poluição marítima

Aproveitando a época baixa do Porto do Funchal, a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. promoveu uma acção de formação no domínio ambiental para os seus funcionários.

A iniciativa permitiu aos funcionários treinar com o equipamento de resíduos flutuantes Enhancer E-B2100, adquirido através do projecto Oceanlit, um projeto de cooperação territorial que envolve a Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, no âmbito do programa Interreg MAC 2014-2020, cofinanciado pela União Europeia.

O exercício de treino serviu para reforçar a formação recebida pelos trabalhadores aquando da aquisição do equipamento e ainda, para testar o acoplamento das barreiras RO-FENCE 600 para encaminhamento dos resíduos flutuantes para o cesto de recolha através do varrimento da superfície da água.

No plano de formação da empresa estão previstos mais exercícios deste tipo, visando preparar cada vez mais os trabalhadores da administração portuária para o combate às diversas situações de poluição que possam ocorrer no interior das bacias portuárias sob a sua jurisdição.