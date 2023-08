A Ford Focus SW 1.0 ECOBOOST TREND é uma carrinha de segmento C. O veículo apresenta linhas harmoniosas no design que vão desde a grelha frontal à traseira robusta; onde podemos encontrar uma bagageira espaçosa. No que concerne à habitabilidade, o veículo é bastante espaçoso, permitindo uma excelente posição de condução. Apesar das suas dimensões, esta é uma viatura divertida de conduzir. Vem equipada com motor 1.0 turbo, 100 cavalos de potência e uma caixa manual de 5 velocidades.

A versão Trend está disponível no Megamotor, e vem equipada com sensores de estacionamento, computador de bordo, volante multifunções, espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, EBD e ESP.

O veículo é confortável, tem bom andamento e é económico devido à tecnologia EcoBoost presente no motor.

O seu valor comercial é de 10 500 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 238,45 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por acordo mútuo*.

