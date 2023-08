Tudo a postos para o talento e animação do 'Festival ALTEAR' no Porto Santo

Os relógios já estão em contagem decrescente para se começar a ouvir as batidas e sonoridades do 'Festival ALTEAR', evento que promete dinamizar o Porto Santo com muita animação e talento jovem.

Promovido pela Direcção Regional de Juventude, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e a Associação New Classic, este evento que assinala o Dia Internacional da Juventude, que se comemora este sábado, vai contar com a presença de cerca de 40 jovens artistas regionais e nacionais.

Assim, entre hoje e amanhã, a Praça do Barqueiro é palco do Festival, com dois concertos entre as 21h30 e a 00h00, que vão conjugar uma sinergia de diversas formas de cultura que abrangem várias épocas e estilos, desde o clássico ao contemporâneo.

No dia de hoje, Rafael Kyrychenko, pianista madeirense de renome internacional, abre o Festival e conjuntamente com o Quinteto de César Franck, vai apresentar uma das peças que o Pianista está a preparar para a final do concurso de 64th Ferruccio Busoni International Piano Competition. A acompanhá-lo estará o quarteto de cordas constituído pelos violinistas Filipe Fernandes e Stella Zake, o violetista Sérgio Sousa e o violoncelista Pedro Silva.

O espectáculo prossegue com a cantora de Jazz, Madalena Caldeira, jovem madeirense e estudante de Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa, que participou na edição deste ano do Funchal Jazz. Com a Madalena estarão os músicos Emanuel Inácio, Luís Caldeira e Hugo Lobo.

O momento musical seguinte fica a cargo de Juliana Anjo, que se destacou no Programa Ídolos em 2022, ficando em terceiro lugar neste concurso. Tem atuado em diversos palcos e integrado vários projectos, com artistas de renome nacional. Em palco, estará com os músicos Francisco Lopes, Francisco Coelho, Emanuel Inácio, Beatriz Fonseca, Beatriz Dória, Quarteto de Cordas e Quarteto de Sopros.

Mimi Froes, a artista de 24 anos que já conta com 2 EP e que foi nomeada para um Globo de Ouro, com a canção Declarações da Meia-Noite, estará no palco da Praça do Barqueiro, juntamente com Hugo Lobo, um dos pianistas de jazz mais conceituados da música portuguesa e com os artistas Francisco Lopes, Emanuel Inácio e Francisco Coelho.

O primeiro dia do 'ALTEAR' é encerrado pelo João Borch, músico e compositor, natural da Madeira e que se tem destacado nos diversos palcos nacionais, entre os quais o NOS Alive’23 e o Summer Opening. Lançou recentemente o seu segundo álbum intitulado 'É só harakiri, baby'. Luís Caldeira, João Ferreira e o trio de sopros constituído por Vítor Fernandes, Carlos Araújo e João Dantas, assim como o quarteto de cordas composto por Marcelo Caldeira, Sérgio Sousa, Filipe Fernandes e Pedro Silva, acompanham este artista.

No entanto, o festival já teve ontem o seu "pontapé de saída" com a inauguração da exposição colectiva 'O som tem forma!', no Espaço TEC, Largo das Palmeiras, e que contou com a presença de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Em relação ao dia de amanhã, o Presidente da Associação New Classic, Francisco Lopes, guitarrista que se formou em Itália e na Polónia, abre o Festival. Este artista, tem-se destacado em diversos concursos internacionais e, mais recentemente, no Festival Funchal Jazz 2023, com uma homenagem ao guitarrista lendário, Pat Metheny.

A New Classic tem como principal objectivo dinamizar as artes na Região Autónoma da Madeira, com a criação de espectáculos, nos quais existam uma sinergia entre as diversas formas de cultura, abrangendo várias épocas e estilos. O Francisco Lopes é acompanhado pelos músicos Luís Caldeira, Emanuel Inácio, Juliana Anjo, Guilherme Gomes, quarteto de cordas e trio de sopros. Estará também em palco, a dançarina Blanka Moryc que fará uma performance.

O 'ALTEAR' conta também com o Tiago Sena, que tem sido presença assídua ao longo dos últimos anos em diversos eventos na Ilha da Madeira. Tem feito a primeira parte dos concertos de artistas de renome nacional, entre os quais Amor Electro, Agir, Calum Scott, D.A.M.A, David Carreira, D’ZRT, Gisela João, Salvador Sobral, entre outros. A acompanhá-lo estarão os músicos Francisco Coelho, Beatriz Dória e Emanuel Inácio.

O espectáculo prossegue com a Beatriz Pessoa, cantora que estará em palco com a guitarrista Beatriz Fonseca, às quais irão juntar-se os músicos madeirenses Luís Caldeira, João Ferreira e Beatriz Dória. A Beatriz Pessoa é uma cantora de renome nacional, com 2 LPs e 2 EPs já lançados. O seu estilo funde a música portuguesa com a brasileira, sendo considerada uma das vozes mais promissoras do panorama nacional.

Segue-se depois a actuação dos NAPA, um conjunto madeirense com 2 LPs já lançados e que tem atuado em diversos palcos do país, nomeadamente na última edição Summer Openning, tendo já esgotado duas datas no MusicBox. No palco estarão os músicos Francisco Sousa, João Rodrigues, Lourenço Gomes, Diogo Góis e a voz do Guilherme Gomes, acompanhados pelo quarteto de cordas e pelo trio de sopros.

A fechar o Festival, estarão em palco todos os artistas convidados, onde todos contribuirão com a sua voz ou o som do seu instrumento musical, para uma verdadeira apoteose do 'ALTEAR'.