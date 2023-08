Mais de 300 mil pessoas participaram até hoje no Festival da Juventude, que contempla um conjunto de eventos religiosos, dança, teatro, cinema e desporto, assim como exposições e conferências por toda a cidade de Lisboa durante a JMJ.

O número foi avançado por Cláudia Lourenço, da Direção Pastoral e Eventos Principais da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em conferência de imprensa no Media Centre no Pavilhão Carlos Lopes, junto ao Parque Eduardo XII, em Lisboa.

Apesar de indicar 300 mil participantes no evento, que teve início do dia 25 de julho e encerra no domingo, último dia da JMJ, Cláudia Lourenço está convicta que "foram muitos mais", elucidando que tiveram concertos no Terreiro do Paço com 40.000 pessoas a assistir e só uma exposição teve mais de 5.000 visitantes.

Além do Terreiro do Paço, têm decorrido concertos à tarde e à noite na Alameda, em Loures, e em mais sete palcos espalhados pela cidade, disse Cláudia Lourenço.

Desde o início do Festival da Juventude, já ocorreram 31 sessões de cinema, 75 conferências, 230 eventos religiosos, 53 sessões de teatro, mais de 290 concertos musicais e 17 exposições.

"Tivemos também 38 museus ou equipamentos turísticos ou culturais da cidade que, respondendo ao nosso pedido, estiveram abertos gratuitamente ou com condições especiais para peregrinos e voluntários da Jornada Mundial da Juventude", realçou a responsável.

Segundo Cláudia Lourenço, quase todas as sessões que fizeram esgotaram e os voluntários "tiveram a difícil missão" de dizer às pessoas que já não podiam entrar porque o espaço estava lotado.

"Mas isso é uma alegria, ao mesmo tempo, porque é sinal que os jovens não vieram só para estar com o Papa Francisco e, às vezes, temos muito essa ideia. Os jovens vieram para rezar, com congregações e grupos que vieram de todo o mundo e que estavam espalhados pelas igrejas da cidade, mas vieram também para ver cinema de qualidade, documentários", sublinhou.

Muitos dos filmes que foram projetados no Cinema São Jorge foram seguidos de uma conversa com os realizadores, os autores e até com os protagonistas, contou, destacando ainda as conferências realizadas sobre "os mais variados temas até fora do âmbito religioso e que interessam aos jovens na atualidade".

"O festival tem sido uma festa e os palcos da cidade estiveram sempre muito concorridos", rematou Cláudia Lourenço.

O Festival da Juventude incluiu ainda dois torneios desportivos, um de voleibol de praia, em Carcavelos, e outro de futebol no Estádio Universitário, em que participaram jogadores atletas que são peregrinos e se inscreveram, num total de 700.