Saiba o que hoje é notícia

A ministra da Agricultura e da Alimentação e o secretário de Estado do Turismo visitam hoje os concelhos de Odemira e de Aljezur, afetados entre sábado e quarta-feira por um incêndio.

Maria do Céu Antunes vai visitar as áreas e explorações agrícolas afetadas nos concelhos de Odemira, no distrito de Beja, e Aljezur, distrito de Faro, e reúne-se com associações de agricultores.

Nuno Fazenda vai estar em Odemira para ouvir empresários e associações locais de desenvolvimento turístico da região e perceber o impacto dos incêndios na sua atividade.

O concelho de Odemira, no distrito de Beja, foi atingido por um incêndio entre sábado e quarta-feira, tendo ardido mais de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros. O incêndio afetou ainda, em menor dimensão, os concelhos de Aljezur e Monchique, ambos já no Algarve.

Na quinta-feira, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, afirmou que o Governo só vai decidir quais as medidas de apoio após ser feita uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias.

O incêndio de Odemira destruiu pelo menos duas casas, uma de primeira habitação no Vale Juncal, em São Teotónio, concelho de Odemira, e outra, que será uma casa de férias, na zona da Boavista, em Odeceixe, concelho de Aljezur, já no Algarve.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, acolhe, a partir de hoje, a exposição "Todos os Animais", que reúne 78 trabalhos de Luís Paulo Costa.

A exposição "Todos os Animais" fica patente até 19 de novembro e reúne um conjunto de obras realizadas entre 2019 e 2023, selecionadas tendo em consideração as particularidades do espaço expositivo do Museu do Côa.

Luís Paulo Costa nasceu em Abrantes, em 1968, e iniciou o seu percurso expositivo no final da década de 1990.

O Museu do Côa acolhe igualmente em outra sala e em igual período temporal uma das etapas da Bienal do Douro que se distribui pelos municípios de Alijó, Chaves, Vila Nova de Foz Côa, Peso da Régua, Sabrosa e Vila Real, terminando o evento a 31 de outubro.

DESPORTO

O ciclista português Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) poderá perder hoje a camisola amarela no final da segunda etapa da 84.ª Volta a Portugal, cujo final é mais favorável ao venezuelano Leagel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), com quem reparte o comando.

Reis tem a amarela presa ao corpo por centésimos de segundo, num dia em que o checo Daniel Babor (Caja Rural), terceiro na geral, a um segundo do comandante, é outro dos candidatos a 'destroná-lo' no final dos 177,2 quilómetros da etapa, com início em Abrantes.

A chegada da segunda etapa acontecerá junto à Praça de Touros de Vila Franca de Xira, onde, pelas 17:35, se saberá se Reis consegue manter a amarela.

***

Sporting de Braga e Famalicão dão o pontapé de saída na I Liga portuguesa de futebol da época 2023/24, cuja primeira jornada encerra na segunda-feira, com a deslocação do campeão Benfica ao estádio do Boavista.

Os 'arsenalistas', que na época passada terminaram no terceiro lugar e estão a disputar o acesso à Liga dos Campeões, recebem, a partir das 20:15, o Famalicão, tranquilo oitavo classificado na edição anterior do campeonato.

O Benfica, atual campeão e recordista de títulos, com 38 troféus conquistados, apenas se vai mostrar na segunda-feira, no jogo de fecho da ronda inaugural, no reduto do Boavista, cinco dias após ter conquistado a Supertaça, ao vencer o FC Porto, por 2-0.

O vice-campeão nacional joga no mesmo dia, no estádio do recém-promovido Moreirense, depois de ter vencido a II Liga na temporada passada, enquanto o Sporting, o outro candidato ao título, que terminou na quarta posição em 2022/23, recebe no sábado o Vizela.

LUSOFONIA

A apresentação das candidaturas para as eleições autárquicas de 11 de outubro em Moçambique termina hoje, dia em que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) espera receber listas de mais cinco proponentes a juntar às 12 já entregues.

"Todas as candidaturas, pelo menos as já recebidas, mostraram-se aptas em termos de documentos físicos. Mas existe ainda a fase de verificação, que vai até ao dia 16 de agosto e que vai avaliar a autenticidade e elegibilidade dos candidatos", declarou à Lusa Paulo Cuinica, porta-voz da CNE.

Depois da fase de verificação, os técnicos vão entregar as candidaturas à plenária da CNE, entidade que deverá fazer a aprovação em definitivo.

A campanha para as eleições autárquicas de 11 de outubro começa em 26 de setembro e termina em 08 de outubro.

Mais de 8,7 milhões de eleitores moçambicanos estão inscritos para votar nas sextas eleições autárquicas, abaixo da projeção inicial de 9,8 milhões de votantes, segundo dados da CNE.

Os eleitores moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.