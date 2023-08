Tribunal Arbitral do Desporto dá razão à Liga em queixa do Marítimo contra o Boavista

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão à Liga na providência cautelar apresentada pelo Marítimo relativamente ao processo de licenciamento do Boavista, avançou hoje o jornal A BOLA.

Em causa está a medida apresentada pelos verde-rubros, a meio de julho, que alegava irregularidades na inscrição dos axadrezados, e que foi indeferida pelo TAD, sendo dada razão à Liga.

No início do último mês, o Marítimo já apresentara uma providência contra a Liga por causa do Estrela da Amadora, alegando irregularidade no capital social da SAD estrelista.