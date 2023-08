O Papa Francisco despede-se hoje de Portugal com a celebração de uma missa para o Dia Mundial da Juventude, em Lisboa, e um encontro com voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Algés.

O Papa Francisco despede-se hoje de Portugal com a celebração de uma missa para o Dia Mundial da Juventude, em Lisboa, e um encontro com voluntários da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Algés.

A partir das 09:00, o Papa presidirá à sua última missa no âmbito da JMJ, no Parque Tejo, um dos pontos altos do evento que hoje termina e após a qual anunciará qual o próximo país a receber o maior evento da Igreja Católica.

Às 16:30, o líder da Igreja vai encontrar-se com voluntários da JMJ no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, encerrando assim a sua agenda de cinco dias em Portugal.

A cerimónia de despedida está prevista para as 17:50, na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, de onde o Papa partirá para Roma, às 18:15, com chegada prevista ao Aeroporto de Fiumicino às 22:15.

Francisco está em Lisboa desde quarta-feira para presidir à JMJ, dias em que privilegiou encontros com jovens, tendo também passado algumas horas em Fátima, no sábado, no santuário que visitou pela primeira vez em 2017.

No sábado à noite, a Santa Sé estimou que 1,5 milhões de pessoas assistiram à vigília no Parque Tejo, com o Papa.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

Os trabalhadores da Portway terminam hoje o segundo período de greve, que iniciaram no sábado, em protesto pela continuidade das negociações no âmbito da contratação coletiva e pelo pagamento dos feriados em escala.

Os trabalhadores de assistência em terra em aeroportos ('handling') da Portway, que tem como principal cliente a easyJet, fizeram o primeiro período da greve no domingo e segunda-feira passada, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).

Hoje, os trabalhadores terminam o segundo período da greve decretada pelo Sitava, o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca (Simamevip), o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) e o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (Sindav).