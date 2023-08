Sete dias de ART’Camacha vão juntar quase 800 artistas

A abertura oficial da 32.ª edição do ART’Camacha foi o momento ideal para dar nota de um projecto que se assume já como uma referência regional de visita obrigatória. As várias entidades que acorreram ontem ao Largo da Achada, ‘palco’ por onde vão passar centenas de artistas, ao longo dos próximos sete dias, foram unânimes ao considerar que o evento enriquece não só a Camacha como toda a Região.

“Dou mais uma vez os parabéns à Casa do Povo da Camacha. Estamos, bem o sabemos, perante uma Casa do Povo dinâmica, resiliente, que há 86 anos dinamiza esta freguesia, através de iniciativas como esta e tantas outras”, começou por dizer a secretária regional da Inclusão e Cidadania, em representação do Governo Regional, para logo destacar que aquela entidade “promove e investe verdadeiramente na cultura e nas tradições locais”.

Um trabalho feito através da arte, da etnografia, da música, do folclore, do teatro, do desporto e através de tantas outras formas. “E a acção da Casa do Povo da Camacha não se esgota aqui. Têm sido e sei que irão continuar a ser um verdadeiro parceiro do Governo Regional em muitas áreas”, observou a governante.

Ainda antes, Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha, apresentou aos presentes um programa vasto, que junta quase 800 participantes, e que volta a honrar a freguesia da Camacha e as suas gentes.

“O que nós fazemos no ART’Camacha, e esta já é a 32.ª edição, é precisamente criar condições para numa ‘montra’, num palco, dar as melhores condições para que toda a gente possa se apresentar e mostrar aquilo que faz ao longo do ano. Muitas destas associações e grupos trabalham afincadamente ao longo do ano e tem aqui a oportunidade de dar a conhecer ao público, da Camacha ou a todos os que nos honram com a sua visita, as suas performances”.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, destacou uma das características do povo da Camacha: ‘sabem ouvir, mas também sabem reivindicar’. E neste particular, o autarca garantiu que muito foi feito em todo o concelho e respectivas freguesias, e “muito continuará a ser feito”.

Confira aqui toda a informação sobre este evento.