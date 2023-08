Acidente na via rápida faz um ferido e congestiona trânsito

Uma colisão entre dois carros, na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, na ponte da Ribeira de João Gomes, causou há instantes um ferido.

A vítima, uma mulher de 40 anos, foi retirada do carro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.

O acidente deixou o trânsito bastante congestionado, com uma fila de carros que já chega à Cancela.

A PSP tomou conta da ocorrência.