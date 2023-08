Saiba o que hoje é notícia

O Papa Francisco vai hoje de manhã ouvir em confissão alguns jovens na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e durante a tarde participa como peregrino na Via-Sacra, num dia também marcado por um protesto contra este encontro mundial.

Pelas 09:45 o chefe da Igreja Católica vai encontrar-se com os representantes de alguns centros de assistência sócio-caritativa no Centro Paroquial de Serafina.

Com diversas valências, apoiando desde crianças a idosos, o Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, no Bairro da Liberdade, foi construído gradualmente pelas mãos do cónego Francisco Crespo para responder às necessidades dos bairros da Liberdade e da Serafina, na freguesia de Campolide.

Depois da visita, Francisco tem agendado um almoço com jovens na Nunciatura Apostólica, onde está hospedado.

Ao final da tarde, regressa ao Parque Eduardo VII, por estes dias renomeado 'Colina do Encontro', depois de ali ter tido, na quinta-feira, o primeiro encontro oficial com os peregrinos que participam na Jornada, na cerimónia de acolhimento.

Hoje, o Papa vai acompanhar como peregrino a Via-Sacra que terá como tema de fundo "a "vulnerabilidade e a fragilidade" com que todos se confrontam no dia-a-dia.

O dia será também marcado por uma manifestação na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, contra a realização da JMJ e contra a Igreja Católica, organizado pelo movimento de cidadãos "Sem Papas na Língua", que contesta os "elevados gastos públicos por parte do Estado e das autarquias com este acontecimento religioso".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Mais de 15 mil pessoas são esperadas na primeira edição do Festival Ponte D'Lima, que vai levar àquele município artistas como Wolfmother, David Bruno, Linda Martini, entre outros.

O festival, que teve uma receção ao campista na quinta-feira, vai contar com os australianos Wolfmother, para além dos nacionais Moullinex, David Bruno, Capitão Fausto, José Pinhal Post Mortem Experience, Jepards, Gin Party Soundsystem, Aron, Linda Martini, Throes + The Shine, Beãtfóøt, The Legendary Tigerman e Cassete Pirata.

Os bilhetes diários para o festival custam 30 euros, enquanto o passe dos dois dias fica por 50.

INTERNACIONAL

O opositor russo Alexei Navalny, condenado em 2022 a nove anos de prisão por acusações de fraude que considera fictícias, aguarda hoje um novo veredicto num processo por "extremismo", que poderá condená-lo a mais 20 anos de cadeia.

Na véspera da leitura, o principal opositor ao Kremlin (Presidência russa) afirmou esperar uma pena "longa, estaliniana".

Acusado de ter criado uma "organização extremista", Navalny está a ser julgado à porta fechada desde junho no estabelecimento penitenciário IK-6 de Melekhovo, situado a 250 quilómetros a leste de Moscovo, onde se encontra a cumprir pena.

O grupo que fundou, o Fundo Anticorrupção, já tinha sido encerrado pelas autoridades russas em 2021 por "extremismo".

Em meados de julho, um tribunal russo condenou um antigo coordenador do fundo a nove anos de prisão por extremismo.

PAÍS

Músicos e lojistas regressam hoje pelas 10:30 ao centro comercial Stop, depois de a 18 de julho a Polícia Municipal do Porto ter selado mais de uma centena de lojas, estúdios e salas de ensaio por falta de licenças.

Depois do encerramento, que deixou quase 500 artistas e lojistas sem terem "para onde ir", o entendimento entre músicos e a Câmara do Porto consumou-se na quarta-feira, com as duas associações a aceitarem as condições da autarquia para reabrir o Stop.

Músicos e lojistas regressam hoje ao centro comercial, que passa a ter em permanência um carro de bombeiros com cinco operacionais.

Para poderem frequentar o espaço em segurança, a maioria dos utilizadores receberá uma formação de quatro horas dada pelos bombeiros.

A reabertura do Stop mantém, no entanto, um caráter temporário até à autarquia saber se o diagnóstico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil determina que o espaço pode funcionar como está, admitiu o presidente da câmara em declarações aos jornalistas.