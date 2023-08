Países Baixos apreendem recorde de 8.000 quilos de cocaína em Roterdão

As autoridades alfandegárias dos Países Baixos apreenderam mais de 8.000 quilos de cocaína, em Roterdão, naquela que foi a maior apreensão de droga de sempre no país, revelou hoje o Ministério Público da cidade.

A droga tinha um valor estimado de 600 milhões de euros, informaram os procuradores, em comunicado, adiantando que foi descoberta num contentor de bananas oriundo do Equador, sendo, depois, destruída.

A apreensão ocorreu em 13 de julho, mas ainda não resultaram quaisquer detenções da investigação em curso, mantida em segredo até hoje, que aconteceu um dia após um candidato presidencial do Equador, conhecido por se insurgir contra os cartéis de droga e a corrupção no país sul-americano, ter sido morto a tiro num comício.

O crescimento do tráfico de droga na Europa está a alimentar a violência e a corrupção naquele continente, de acordo com um relatório publicado em junho pela agência da União Europeia que monitoriza as drogas e os comportamentos aditivos.

Segundo o documento, foram confiscadas 303 toneladas de cocaína pelos países membros da União Europeia em 2021, uma quantidade recorde na zona económica exclusiva.

Ainda segundo o mesmo relatório, os portos de Roterdão, nos Países Baixos, e de Antuérpia, na Bélgica, são as principais portas de entrada da cocaína latino-americana no continente europeu.