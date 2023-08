Saiba o que hoje é notícia

O campeão português de futebol, Benfica, e o vencedor da Taça de Portugal, FC Porto, vão lutar pela conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro.

No Benfica, o treinador Roger Schmidt deverá lançar de início os três reforços, assim como Musa, no lugar do avançado internacional português Gonçalo Ramos, que rumou aos franceses do Paris Saint-Germain na segunda-feira.

Já no FC Porto, de Sérgio Conceição, existe a dúvida sobre a titularidade do guarda-redes Diogo Costa, que recupera de problemas físicos, com a grande surpresa a poder acontecer no ataque. Com Evanilson de fora, devido a lesão, será Fran Navarro ou o compatriota Toni Martínez a fazer companhia ao iraniano Taremi.

No que diz respeito às conquistas da Supertaça, o Porto lidera com 23 troféus, mais do que todos os restantes vencedores em conjunto: Sporting (nove), Benfica (oito), Boavista (três) e Vitória de Guimarães (um).

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Um prólogo de 3,6 quilómetros em Viseu inaugura os 11 dias de competição da Volta a Portugal em bicicleta e vai definir quem será o primeiro camisola amarela da 84.ª edição.

O exercício individual contra o cronómetro dos 125 ciclistas inscritos começará às 15:21, com a saída do espanhol Guillermo García (Rádio Popular-Paredes-Boavista), e terminará cerca de duas horas depois, quando o especialista Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) se fizer à estrada, às 17:25.

Os ciclistas partem com um minuto de diferença entre si e terão pela frente 3,6 quilómetros, com partida e chegada na Avenida da Europa, num percurso totalmente plano e rápido entre rotundas.

A 83.ª Volta a Portugal disputa-se entre hoje e 20 de agosto, num total de 1.600,5 quilómetros, de Viseu a Viana do Castelo.

CULTURA

O festival Sudoeste dá hoje início em pleno à 25.ª edição, na Zambujeira do Mar, depois de vários dias já com animação para os participantes, que a organização estima que possam ser até 25 mil ao longo dos quatro dias de concertos.

Hoje, atuam no Sudoeste artistas como a brasileira Giulia Be, o ex-One Direction Niall Horan, os portugueses Xutos&Pontapés e o DJ francês David Guetta, entre muitos outros.

Até sábado, o público do Sudoeste vai poder assistir a nomes como Bizarrap, Farruko, Ludmilla, Metro Boomin, Rae Sremmurd, Kriol Kings, Hardwell, Ivandro, numa longa lista de artistas que vão subir aos palcos do festival.

Na segunda-feira, a Proteção Civil do município de Odemira e a organização do Sudoeste garantiram que o festival não iria ser afetado pelo incêndio que atinge o concelho desde sábado.

INTERNACIONAL

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desloca-se hoje à Eslovénia para testemunhar os danos provocados pelas inundações ocorridas nos últimos dias, as piores que há memória desde a independência do país (1991).

A chefe do executivo comunitário vai visitar as zonas atingidas pelas inundações - marcadas pela morte de pelo menos seis pessoas - juntamente com o comissário para a gestão de crises, o esloveno Janez Lenarcic, e o primeiro-ministro esloveno, Robert Golob. Mais tarde, em Liubliana, Ursula von der Leyen discursa no parlamento esloveno.

O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE) foi ativado no domingo passado para pôr em marcha a assistência comunitária. O Governo esloveno, que admitiu danos na ordem dos 500 milhões de euros, também pediu ajuda à NATO.

França, Alemanha, Áustria, República Checa, Croácia e a Eslováquia já forneceram "equipamento e abastecimentos essenciais", anunciou na terça-feira a Comissão Europeia.

SOCIEDADE

Os médicos da região Centro iniciam uma paralisação de dois dias, convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que se junta à greve às horas extras nos cuidados de saúde primários, iniciada em 24 de julho e que decorrerá até 22 de agosto.

O SIM também já marcou para os dias 23 e 24 de agosto uma greve total dos médicos internos, que abrange todos os serviços e estabelecimentos portugueses onde estes profissionais de saúde. Para esta paralisação haverá serviços mínimos.

Segundo o SIM, a greve tem como objetivo levar o Governo a dar "uma resposta efetiva ao caderno reivindicativo sindical", e que seja apresentada pelos ministros das Finanças e da Saúde uma proposta de grelha salarial "que reponha a carreira das perdas acumuladas por força da erosão inflacionista da última década" e que posicione "com honra e justiça" toda a classe médica, incluindo os médicos internos, na tabela remuneratória única da função pública.