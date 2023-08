Papa em Fátima de manhã e em vigília com jovens à noite em Lisboa

O Papa Francisco vai estar hoje de manhã no Santuário de Fátima, onde rezará com 112 jovens, regressando depois a Lisboa para, à noite, iniciar a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Francisco está em Lisboa desde quarta-feira para presidir à JMJ, o maior evento da Igreja Católica, mas vai hoje passar algumas horas em Fátima, no santuário que visitou pela primeira vez em 2017.

O Papa vai viajar num helicóptero da Força Aérea Portuguesa até ao Estádio de Fátima, onde deverá aterrar por volta das 08:50.

Na Capelinha das Aparições, vai rezar o terço com 112 jovens, uns portadores de deficiência e outros reclusos.

A GNR prevê que a lotação do santuário, com capacidade para 270 mil pessoas, seja ultrapassada este sábado durante a visita do Papa Francisco.

O Papa regressará a Lisboa, de helicóptero, por volta das 11:50.

À tarde, depois de um encontro privado com membros da Companhia de Jesus, participará às 20:45 na vigília com os peregrinos da JMJ, no Parque Tejo, um recinto de 100 hectares que se estende por terrenos dos municípios de Lisboa e de Loures.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

As comemorações do centenário do nascimento do artista plástico e poeta Mário Cesariny (1923-2006) arrancam hoje, com a inauguração da exposição "Em todas as ruas te encontro", na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão.

Com curadoria de Marlene Oliveira, Perfecto Cuadrado e João Pinharanda, a exposição, que vai buscar o título a um dos mais conhecidos poemas de Cesariny, vai apresentar obras do principal núcleo artístico do artista, bem como objetos que se encontravam na sua casa.

A exposição marca o arranque das celebrações do centenário de um dos principais nomes do surrealismo português do século XX.

A programação do centenário vai contar com uma mostra, a partir de outubro, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, intitulada "O Castelo Surrealista", com obras não só de Cesariny, mas também de Vieira da Silva, George Sand, Edouard Jaguer, André Breton, Cruzeiro Seixas, entre outros.

A programação vai contar também com concertos e espetáculos, lançamentos de publicações, para além dos encontros da Fundação Cupertino de Miranda.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Portway iniciaram hoje às 00:00 o segundo período de greve, também de dois dias, em protesto pela continuidade da negociação da contratação coletiva e pelo pagamento dos feriados em escala.

Os trabalhadores de assistência em terra em aeroportos ('handling') da Portway, que tem como principal cliente a easyJet, fizeram o primeiro período da greve no domingo e segunda-feira, com uma adesão de cerca de 30%, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).

Hoje, os trabalhadores iniciam o segundo período da greve decretada pelo Sitava, o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitário e Pesca (Simamevip), o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) e o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (Sindav).

LUSOFONIA

A Associação Médica de Moçambique (AMM) vai hoje marchar, em Maputo, por melhores condições para a classe, no âmbito da greve que realiza desde julho sobretudo contra cortes salariais e falta de pagamento de horas extraordinárias.

A marcha, marcada para as 08:00 (07:00 em Lisboa), começa na sede da AMM na avenida Eduardo Mondlane, uma das principais e ao lado do Ministério da Saúde, e termina na Praça da Independência.

Os médicos moçambicanos que convocaram a greve, com a observância dos serviços mínimos nas unidades de saúde, protestam sobretudo contra cortes salariais, no âmbito da aplicação da nova tabela salarial da função pública, e a falta de pagamento de horas extraordinárias. A greve, que começou em 10 de julho, foi prorrogada há uma semana por mais 21 dias.

O MPLA, partido do poder em Angola, e a UNITA, principal força da oposição, vão mobilizar os seus militantes e apoiantes com marchas e comícios, previstos para hoje, em Luanda e noutras províncias angolanas.

No caso da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), o comício está previsto para as 14:00, no Largo das Escolas em Luanda, antecedido de uma marcha que sairá pelas 13:00 do cemitério da Santa Ana, em homenagem à data de nascimento do seu fundador e primeiro presidente, Jonas Savimbi, num ato presidido pelo líder do partido, Adalberto Costa Júnior.

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) decidiu também convocar passeatas em apoio ao seu líder, o também Presidente de Angola, João Lourenço, em vários distritos de Luanda e noutras províncias angolanas. Em Luanda estão a ser preparadas "mega-passeatas" e comícios em todos os distritos e municípios, bem como em províncias como Uíje, Lunda Norte e Moxico.

Os atos políticos acontecem numa altura de tensão entre os dois maiores partidos angolanos, depois de a UNITA anunciar a intenção de apresentar, na Assembleia Nacional, uma proposta de destituição do Presidente João Lourenço, à qual o MPLA reagiu, acusando a UNITA de querer ascender ao poder "sem legitimidade".