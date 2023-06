Lista de espera nos lares é "preocupante", diz o CHEGA-Madeira

"O problema das listas de espera nos lares para idosos na Região Autónoma da Madeira tem sido uma questão preocupante nos últimos anos. Com o envelhecimento da população e a falta de recursos adequados, muitos idosos e as suas respetivas famílias enfrentam longos períodos de espera para conseguir uma vaga em uma instituição de acolhimento, facto que, muitas vezes, coloca em risco a qualidade de vida e a dignidade com que os idosos da Madeira e do Porto Santo vivem os seus últimos anos", começa por dizer Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira.

Para Miguel Castro, perceber a questão das listas de espera passa por perceber os factores que as causam. Nesse sentido, o também cabeça-de-lista do partido às eleições legislativas aponta a dois aspectos. “Em primeiro lugar, o envelhecimento da população na Madeira tem aumentado a demanda por serviços de cuidados de longa duração. Com o avançar da idade, muitos idosos precisam de cuidados especializados e assistência diária, que nem sempre podem ser fornecidos em suas casas. No entanto, a oferta de vagas em lares não tem acompanhado esse aumento na procura. Em segundo lugar, a gestão pouco criteriosa que tem sido feita dos nossos recursos financeiros por parte do atual governo tem causado grandes dificuldades para atender à demanda, bloqueando a construção de novos lares, a contratação de pessoal qualificado e a oferta de cuidados de qualidade", refere.

Para enfrentar esse problema, o CHEGA-Madeira observa que é necessário um esforço conjunto dos governos regional e nacional, bem como parcerias com instituições privadas. Na mesma linha, Miguel Castro sublinha que são urgentes “investimentos significativos no sentido de expandir a capacidade dos lares existentes, construir novas instalações e contratar profissionais de saúde qualificados”, sendo também fundamental “promover políticas de envelhecimento saudável que incentivem o cuidado domiciliar, garantam benefícios sociais e fiscais às famílias que cuidam dos seus idosos e estimulem a criação de redes de apoio comunitárias para idosos, reduzindo assim, a dependência exclusiva dos lares".

Em suma, para o CHEGA-Madeira, o problema das listas de espera nos lares para idosos na Região Autónoma da Madeira só será ultrapassado com uma aposta séria nos investimentos e acções políticas concretas e diferentes daquelas que têm vindo a ser implementadas até agora. “É fundamental garantir que os idosos recebam o suporte e a assistência necessários, com acesso adequado a serviços de qualidade, a fim de garantir seu bem-estar e dignidade na terceira idade. Essas pessoas já deram muito à sociedade, e, agora, é a nossa vez de garantir que, em troca, recebem apoio, carinho e cuidados dignos”, afirma o líder regional.