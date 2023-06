Multidão à espera do concerto de Tony Carreira

A previsão da organização do Festival ‘Bom para a Madeira’ era de que milhares de pessoas fossem assistir ao concerto de Tony Carreira, na Praça do Povo, no Funchal. Dito e feito.

O cantor, que está de regresso à Madeira, voltou a arrastar uma multidão para este espectáculo, que será uma viagem pelos ‘hits’ de sucesso dos 35 anos de carreira, que assinala este ano.

O concerto está marcado para as 19 horas, mas houve quem tivesse vindo com muita antecedência para ficar na frente do palco. Foi o caso de Maria Sousa, que chegou pelas 17 horas.

“Vim cedo da Ribeira Brava para ver aquele que considero o maior cantor de todos os tempos”, disse.

O Festival ‘Bom para a Madeira’, que se iniciou às 12 horas e termina, às 21 horas, contou ainda com outras atracções, nomeadamente os artistas Tiago Sena, Triova Voices e 4Litro, e os chefs Chakall, Octávio Freitas, Maurício Faria, Júlio Pereira, e a nutricionista Márcia Freitas.