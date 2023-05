Ronaldo de volta à imprensa nacional

Cristiano Ronaldo é um dos destaques da capa do Correio da Manhã. O matutino escreve que o craque está zangado com os vizinhos da Quinta da Marinha, em Cascais, onde está a construir uma mansão, pelo facto de não lhe venderem os campos de golfe.

Saiba o que diz hoje a imprensa nacional:

Correio da Manhã:

- "Previsões da União Europeia. Economia trava a fundo em 2024"

- "PIB acelera em 2023 mas perde gás no próximo ano"

- "Assina pelo Bayern Leverkusen. Grimaldo trai Benfica na semana do dérbi"

- "Juros de 5,75%. Investidores ofereceram 121 milhões de euros à SAD benfiquista"

- "FC Porto. 'Já estavas carregado', o ataque de Sérgio Conceição ao técnico adjunto do Casa Pia após vitória dos dragões"

- "Guerra de arguidos adia audição de viúva Rosa"

- "Casal de Peniche. Julgados por abuso sexual da filha"

- "Medina queria despedimento imediato de gestora da TAP"

- "Ucrânia. Zelensky pede aviões aos aliados"

- "Professores recorrem à justiça"

- "Hospital de Faro. Morreu doente à espera de transferência"

- "Lisboa. Persegue jovens nos transportes públicos"

Público:

- "Câmaras penalizadas se não forçarem arrendamento de casas devolutas"

- "Ucrânia: Líderes prometem mais armas a Zelensky"

- "Caso Galamba: O que falta saber no 'western' das Infraestruturas"

- "Aferição: 250 mil alunos estreiam hoje provas em formato digital"

- "Justiça: Empresário incrimina ex-autarcas de Espinho no caso Vórtex"

- "Turquia: Erdogan parte em vantagem para inédita segunda volta"

- "Direitos humanos: Execuções estão em máximos de cinco anos, diz Amnistia"

- "PIB: Turismo coloca Portugal entre os que mais crescem na UE"

- "Cannes 2023: O cinema pode ficar às escuras em Cannes? Viva o cinema!"

- "Bienal de Arquitetura: Sem água não há arquitetura - eis a questão que Portugal leva à Bienal de Veneza"

- "Dia dos Cientistas: O manifesto de Mariano Gago para a ciência cumpriu-se. Precisamos de um novo?"

Jornal de Notícias:

- "Venda de passes nos transportes dispara e já supera níveis pré-pandemia"

- "Combate aos fogos perde meios aéreos"

- "Pinto da Costa: 'Há um nucleozinho lá em baixo que não gosta do Porto'"

- "Liga: Duas vitórias garantem ao Benfica novo recorde de pontos"

- "Resultados: Maiores bancos lucraram 10,7 milhões por dia"

- "Taxa de juro: Famílias portuguesas entre as mais afetadas"

- "Guimarães: Ambientalistas contra estrada para autocarro rápido"

- "Vizela: Antigo autarca acusado de peculato vive num quarto"

Diário de Notícias:

- "Bancos somam mil milhões com Caixa e BCP quase a duplicar lucros"

- "Nova lei: Bastonário recusa nomear médico para comissão da eutanásia"

- "Segundo pior da UE: Portugal trava a fundo até ao final do ano. Problemas no mercado laboral já começaram"

- "Europeias 2024: Sem acordo para mudar data, Governo admite avançar com voto antecipado"

- "Diretor da PJ para a anticorrupção: Líder pede forte prevenção e repressão com músculo contra 'crimes de milhões', no podcast Soberania"

- "Turquia: Erdogan em vantagem numa 2.ª volta inédita"

- "Homenagem a Sampaio Garrido: 'Zsa Zsa Gabor foi salva pelos portugueses', diz historiador em debate sobre o Holocausto"

- "Futebol. Maio de 1975: o Benfica venceu o campeonato em Alvalade, mas o Sporting levou a taça"

- "Cinema: Daniela Melchior em Velocidade Furiosa e nomes nacionais a brilhar com os maiores de Cannes"

Inevitável:

- "irresponsáveis. Chuva de milhões. Irá o país perder a oportunidade de se modernizar e de criar melhores condições de vida para os portugueses?"

- "'Os mais de 55 mil milhões que Portugal tem disponíveis e assegurados para o período 2021/2027 são uma tempestade de milhões que vai ser gasta, mas não vai ser investida': José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD"

- "'A análise dos planos de fundos comunitários em execução - 'Portugal 2020', PPR e 'Portugal 2030' - mostra que o crescimento anémico e o atraso do país não se vão alterar': Eugénio Rosa, economista"

- "'A principal debilidade está na nossa falta de visão e na coerência estratégica': António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas"

Negócios:

- "Fundo de Resolução põe Novo Banco em tribunal"

- "Margem da banca quase duplica com ajuda de juros"

- "Turismo e PRR colocam país mais perto da União Europeia"

- "Nervosismo sobe com impasse na dívida dos EUA"

- "Benfica ganha investidores com novas obrigações"

- "Função Pública: Autarquias seguram emprego no Estado"

- "Europa: Consumo de gás caiu 18% em seis meses"

- "Radar África: O jogo do gato e do rato no gás de Moçambique"

O Jogo:

- "'Havemos de voltar cá', Pinto da Costa, homenageado na Câmara Municipal pelo título europeu de hóquei, deixa promessa e alfinetadas"

- "Benfica. Via aberta para Kerkez"

- "Sporting. Há oito clássicos em jejum"

- "Braga. Artur Jorge eleva fasquia. Clube perto de bater máximos históricos de golos, pontos e vitórias"

- "Estoril-Arouca (2-0). Estorilistas garantem permanência"

- "Liga. Leões querem ouvir VAR. Clube voltou a propor, em Assembleia Geral, a divulgação dos áudios"

A Bola:

- "Grimaldo vai a jogo. Benfica não esperava apresentação no Leverkusen, mas Schmidt conta com o lateral para o dérbi"

- "Benfica. 'Total de receitas sem vendas não é suficiente', Domingos Soares de Oliveira. Sucesso do empréstimo obrigacionista não trava saídas"

- "Sporting. Euro15 milhões reservados para um avançado"

- "FC Porto. Confusão no dragão vista à lupa"

- "AG da Liga. Sporting insiste na divulgação dos áudios do VAR"

Record:

- "Benfica. Acordo com Kerkez"

- "Grimaldo irrita encarnados. Dirigentes e adeptos sentem-se traídos pelo espanhol"

- "Sporting. Bragança mais dois anos"

- "Pinto da Costa assume: 'Título está cada vez mais difícil'"

- "Estoril-Arouca (2-0). Canarinhos asseguram permanência"