"SNS nunca gastou tanto em exames mas acesso piorou", escreve hoje o Jornal de Notícias, pintando um cenário 'negro' da Saúde em Portugal.

No Diário de Notícias, o destaque vai para a hotelaria: "Estrangeiros investem 720 milhões em Portugal". !Fim dos vistos gold não serão travão aos negócios!, acrescenta o matutino.

Por seu turno, o Público noticia que há "mais dois oligarcas russos na lista de espera por nacionalidade portuguesa".

O Correio da Manhã traz mais detalhes do caso do casal de idosos encontrado morto em Beja esta semana. Os idosos foram vítimas de um "crime brutal" em Baleizão no Alentejo. "Caseiros matam idosos à pancada", lê-se ainda. O Jornal de Notícias acrescenta que o roubo de automóveis e dinheiro motivou o homicídio de casal alemão.

A intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, que decorre em Matosinhos, com a presença do Nobel da Paz 2006, Muhammad Yunus, merece também posição de destaque nas capas dos principais jornais generalistas portugueses.

Nos desportivos, já só se fala da recta final da I Liga. Tanto o Record como A Bola contam que o técnico do Benfica deseja dedicar o título ao presidente do clube. "Os últimos gritos" é a manchete d'O Jogo, que opõe Schmidt a Conceição.

Público

- "Mais dois oligarcas russos na lista de espera por nacionalidade portuguesa"

- "Conferência azul. 'Temos de reforçar a coesão social', pede Marcelo Rebelo de Sousa"

- "Mais habitação. Pacote vai custar mais de 2300 milhões de euros até 2027"

- "Sondagem na Turquia. Opositor de Erdogan pode ganhar na segunda volta"

- "Talin. A cidade dos tons de pastel está mais verde"

- "Rui Nunes [presidente da Associação Portuguesa de Bioética]. 'Não haveria nada a melhorar na lei da eutanásia"

- "Reportagem. Portugal tem talentos na natação como nunca antes teve"

- "Regresso a Fátima. 'A fé em Deus não sai assim da gente'"

Jornal de Notícias

- "SNS nunca gastou tanto em exames mas acesso piorou"

- "Políticas de dimensão humana. Muhammad Yunus [Prémio Nobel da Paz] e Marcelo Rebelo de Sousa defendem necessidade de conciliar sustentabilidade com melhoria efetiva na vida das pessoas"

- "Roubo de automóveis e dinheiro motivou homicídio de casal alemão em Beja"

- "Imposto. Pequenas aeronaves contestam taxa de carbono"

- "Fátima. Papa vai dar um sinal às vítimas de abusos na Igreja"

- "Aveiro. Nova avenida abre com menos carros após três anos de obras"

- "Póvoa de Varzim. Parcómetros junto à praia geram polémica"

- "Mimicat joga tudo em palco para contrariar as apostas do festival"

- "Dinheiro Vivo. Fim dos vistos gold não trava investimento estrangeiro"

- "Liga. Schmidt só focado em Portimão quer dedicar título a Rui Costa"

- "Rali. Armindo Araújo vence no dia dos finlandeses voadores"

Diário de Notícias

- "Hotelaria. Estrangeiros investem 720 milhões em Portugal"

- "Ambiente. 'Sustentabilidade é para as pessoas, não para ter metas melhores', destaca Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa e o Prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus ontem em Matosinhos, no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade"

- "Pedro Dominguinhos. 'Banco de Fomento está mais proativo e mais próximo das empresas'"

- "Pedro Mota Soares. 'Mandato de Cadete de Matos centrou-se em metas populistas e de curto prazo'"

- "Fátima. Milhares peregrinam pela primeira vez, indiferentes à polémica dos abusos"

- "Saúde. Ordem recebe denúncia sobre médico que lidera investigação ao caso de Faro"

- "Ensaio. O Festival Eurovisão e a canção 'Ai Coração'"

- "Brunch com... José Cardoso Botelho, CEO da Vanguarde Properties. O empresário que está a fazer a Comporta e quer deixar um legado de orgulho aos filhos"

- "Entrevista. Dimitar Bechev [académico]: 'O erdoganismo atrai muitos turcos e continuará a atrair'"

Correio da Manhã

- "Caseiros matam idosos à pancada, Em Baleizão no Alentejo, Casal alemão vítima de crime brutal, PJ caça suspeitos"

- "Papa reza em Fátima e lembra crianças abusadas"

- "Cão mais velho do mundo tem hoje festa de 31 anos, Bob vive em Leiria"

- "Brinquedos sexuais vendidos perto de escola"

- "Schmidt quer dedicar título do Benfica a Rui Costa"

- "Testemunha confessa que assistiu a homicídio de pianista"

- "Segunda-feira: Gasolina e gasóleo voltam a ficar mais caros"

- "Escândalo: 'Secretas' contradizem António Costa e Galamba"

- "Amadora: Ordem arquiva processo a cirurgião"

A Bola

- "6 milhões a sonhar! Em Portimão Benfica volta hoje a 'jogar o título', Encarnados vão a jogo com a dupla de centrais mais jovem da Liga: António Silva e Morato, Portimonense - Benfica 18:00"

- "Amorim poupa a pensar no dérbi, Sporting - Marítimo 20:30"

- "FCPorto: Fábio Cardoso, o pronto-socorro"

O Jogo

- "Os últimos gritos, Liga entra na fase das grandes decisões com dois candidatos ao trono de campeão, Portimonense - Benfica 18:00, Roger Schimdt: 'Espero um jogo difícil e vencê-lo. O resto não passa por nós'"

- "FCPorto: Dragões corrigiram na segunda volta todas as perdas de pontos da primeira, Casa Pia que visita amanhã a Invicta é um dos adversários que travou os azuis e brancos"

- "Sporting - Marítimo, 20:30, 'A seguir pensaremos no Benfica', Rúben Amorim"

- "Rali de Portugal: Rovanpera lidera com Sordo no retrovisor"

Record

- "Para ti Rui! Schmidt espera retribuir 'dedicação' com conquista da Liga, 'O presidente dá muita energia ao clube. Todos queremos ser campeões por ele', Portimonense - Benfica 18:00"

- "Sporting - Marítimo 20:30, 'Prefiro o Benfica na máxima força', Amorim quer o rival a lutar pelo título em Alvalade"

- "FCPorto: Dragão rende-se sem Otávio"

- "Portugal é rei nos salários em atraso"