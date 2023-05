Saúde, TAP, Governo, o Rei e o ditador entre os destaques da imprensa nacional de hoje

Bom dia. Os jornais e revistas, além do sempre apetecível futebol em tempos de decisão, hoje dá destaque a vários assuntos na ordem do dia, mas também outros do passado.

Na revista Sábado:

- "As revelações de um novo livro. Os pedidos dos ricos e poderosos a Salazar"

- "Governo. Os bastidores da crise da (não) demissão de João Galamba"

- "Exclusivo. A vida de luxo da nora e do filho mais novo de Ricardo Salgado"

- "Isabel Stilwell, Fernanda Serrano e Dolores Aveiro. Filhos de dez famosas escrevem textos emotivos para celebrar o Dia da Mãe"

Na revista Visão:

- "A vida, as polémicas e os desafios de Carlos III"

- "Como o adjunto de Galamba entregou o computador ao SIS"

- "Maria Filomena Mónica: Memórias de uma rebelde"

- "Videojogos: O negócio que está a mudar a cultura"

No Correio da Manhã:

- "Ex-adjunto de Galamba em agressões na RTP"

- "Frederico Pinheiro envolveu-se em cena de pancadaria no refeitório com colega da Comissão de Trabalhadores"

- "Mistério no cadaval. PJ procura cabeça de homem desmembrado"

- "'Milionário' caçado. 'Chef' italiano lava milhões da máfia em restaurantes de Portugal"

- "Duelo decisivo. Benfica aposta em entrada de rompante"

- "FC Porto-Famalicão. Dragão joga para garantir final no Jamor"

- "Sporting. Amorim marca reunião com Varandas"

- "Incentivo. Carros elétricos com subsídio de 4 mil euros"

- "Morte no Porto. Família de Marlon sem respostas há 10 anos"

- "Youtuber. Convidado da IL insulta Costa no parlamento"

- "Professores. Greve às provas de aferição nas escolas sem serviços mínimos"

No Público:

- "Crise política. Governo e PSD não acreditam na dissolução"

- "António Costa: 'É sempre um gosto receber um telefonema do Sr. Presidente'"

- "Entrevista Público/RR: José Vieira da Silva pede 'um pouco mais de maturidade à governação'"

- "Passageiros da TAP deixaram caducar quase 36 milhões de euros em 'vouchers'"

- "Quase 40 países: Só em Portugal e em Itália é que a violação não é crime público"

- "Banca BCE prepara a sétima subida consecutiva de juros"

- "D. Dinis: O rei foi atacado por um urso? O seu esqueleto diz que não"

- "Caso Espírito Santo: Advogado tentou mostrar como Salgado falsificou contas"

- "Novas metas anuais: UE promete um milhão de munições à Ucrânia"

No Jornal de Notícias:

- "Falta de blocos obriga hospitais a gastar milhões nos privados"

- "Remodelação só após inquérito da TAP"

- "Café A Brasileira pronto a recuperar iniciativas culturais"

- "Guimarães: Videovigilância tenta travar vandalismo"

- "Brasil: Bolsonaro alvo de buscas pela polícia"

- "Taça de Portugal: Conceição rejeita poupar jogadores frente ao Famalicão"

- "Compra de veículos elétricos com apoio de 10 milhões"

- "Lei laboral: Função Pública excluída das despesas por teletrabalho"

- "Caso BES: Salgado era o 'big boss', mas não deixou rasto de ordens"

- "Tráfico: Máfia italiana usou Portugal para 'lavar' lucro da droga"

No Diário de Notícias:

- "Governo cai ou 'habituem-se'?: PSD sobe pressão porque 'não há tempo a perder'"

- "Teletrabalho: Executivo diz que 'não há base legal' para compensar gastos de funcionários públicos"

- "Antiterrorismo: Nova estratégia tem radicalização na mira"

- "Avaliação continua: PCP quer acabar com exames para tornar ensino mais inclusivo"

- "Obras Lisboa: Comerciantes pedem mudanças nas cargas e descargas"

- "Suspensão no PSG: Sonho fez-se pesadelo e Messi já tem data para deixar Paris"

- "Dieudonné Nzapalainga: 'Africano, americano, europeu ou asiático, o bom papa é aquele que é eleito entre os pares'"

No Negócios:

- "Governo atacado por retirar poderes aos reguladores"

- "Agência da UE anti-lavagem de dinheiro vai vigiar criptos"

- "Quem vendeu casa na pandemia com mais tempo para abater mais-valias"

- "Marcelo vai gerir tempo para fazer a sua jogada"

- "BCE entre a espada e a parede nos juros"

- "Apoio a elétricos esgota antes de abrir"

No A Bola:

- "'Gonçalo Ramos não pode desistir', Filipovic, antiga estrela da Luz aconselha jovem águia"

- "Benfica conta com inferno na Luz. Partida de sábado com o Braga terá mais de 60 mil pessoas pela 3.ª vez esta época em jogos da Liga"

- "Sporting. Amorim já desenha estrutura para 2023/2024"

- "FC Porto-Famalicão. Sérgio Conceição antigestão"

No O Jogo:

- "FC Porto-Famalicão. 'Gestão? Se fizermos não vamos à final', Sérgio Conceição relativiza vantagem, elogia o adversário e pede intensidade no máximo"

- "João Pedro Sousa promete 'o possível e o impossível', treinador dos famalicenses garante que há condições para dar a volta à eliminatória"

- "Benfica. Schmidt alérgico a rivais diretos"

- "Sporting. Ricardo Esgaio fez das críticas coração"

- "V. Guimarães. Conselho de Disciplina na mira do presidente"

E no Record:

- "Rui Costa não larga a equipa. Presidente exige foco e competência"

- "Sporting. Amorim pede a Ugarte para ficar"

- "FC Porto-Famalicão. 'Se gerimos vai dar para o torto', Conceição deixa alerta"