Saiba o que diz a imprensa nacional

Público:

- "Ainda há 8000 'vales-eficiência' para atribuir até ao final de maio"

- "Carlos III: Tudo sobre a cerimónia de coroação do novo rei, em Londres"

- "Reabilitação: Ourém vai receber feridos ucranianos a partir de junho"

- "Guia: Saiba o que muda (e como) nas licenças parentais"

- "Crise política: Figuras do PSD queriam que Marcelo fosse mais longe"

- "Guerra na Ucrânia: Líder do grupo Wagner anuncia retirada de Bakhmut"

- "Covid-19: 5 de maio de 2023: o dia em que a OMS decretou o fim da pandemia"

- "Prémio Camões: Paulina Chiziane e o desejo de descolonizar a língua portuguesa"

Jornal de Notícias:

- "Estrangeiros adotam dezenas de crianças em Portugal"

- "Coroação de Carlos III protegida a sete chaves"

- "Crise política: Costa classifica divergência com Marcelo como uma exceção"

- "Fátima: Peregrinos preferem vias com tráfego a rotas seguras"

- "Prevenção: GNR vigia poços para travar subida de mortes"

- "Salvador Caetano vai construir comboios"

- "Vila do Conde: A cadeira de rodas que mudou a vida de André"

- "Benfica -- Braga: Título joga-se a três na luz"

- "Racismo: Pepe faz queixa. Colombatto nega e árbitro não ouve"

Diário de Notícias:

. "Bruxelas pode travar novas leis do alojamento local"

- "Carlos III: A festa da coroação diante do desafio republicano e dos problemas de família"

- "'Galambagate': Desdramatização, perguntas sem resposta e o silêncio ensurdecedor"

- "OMS pôs fim à pandemia: Longo covid é a grande herança. País já terá mais de 330 mil doentes"

- "Nuno Vila-Lobos, presidente do CAAD: 'Há 17 mil milhões parados nos tribunais. É uma bazuca interna'"

- "I Liga: Entre o favoritismo do líder e o sonho, Luz recebe jogo que pode definir o campeonato"

- "Arte: Moita Macedo, um artista singular e pouco convencional"

- "Brunch com... Tomás Appleton: Dentista e capitão da seleção nacional de rubgy: Um lobo que sonha ser Centurião e vai no segundo curso de Medicina"

- "Cinema: Jonas Trueba: 'É uma honra ter uma ligação a Rohmer e a Woody Allen"

Correio da Manhã:

- "PSP esconde relatório da pancadaria. Polícia recusa esclarecer incidente no ministério das infraestruturas. Adjunto saiu do gabinete de Galamba com computador porque não havia despacho de exoneração. Ministro queixou-se de "bárbara agressão" a funcionárias da sua equipa, mas Frederico Pinheiro nega"

- "Mistério do Cadaval. Desmembrado sem cabeça vítima de crime passional"

- "Benfica -- Sp. Braga Jogo decisivo para o título. Roger Schmidt 'Estamos de volta, invertemos a má fase'. Artur Jorge 'Responsabilidade do lado do Benfica'"

- "Sondagem: Dissolução ou Demissão. Maioria dos portugueses quer Marcelo mais duro com o Governo"

- "Braga. Tesoureiro da igreja arrenda edifício a mafioso"

- "Erosão da Costa. Mar avança na Caparica e Baleal 2 metros por ano"

- "Pandemia termina ao fim de 3 anos"

- "Lista de espera. Faltam vacinas para crianças"

- "Hoje Soares Dias patrão dos árbitros"

- "FC Porto. Áudios do VAR decidem caso de racismo [Pepe]

A Bola:

- "Benfica - Sc Braga. Título à vista no inferno da Luz"

- "Lotação esgotada para ver líder receber 3.º classificado"

- "Ainda a polémica no FC Porto -- Famalicão. Árbitro acusa Conceição de lhe dizer: 'És um artista'"

- "Sporting. Gonçalo Inácio na rede do Liverpool"

Record:

- "Benfica -- Sp. Braga. Duas máquinas goleadoras em duelo. Ao ataque"

- "Sporting. Nuno Santos com luz verde"

- "UEFA Futsal. Sporting -- Anderlecht. Leões discutem título europeu"

- "FC Porto. Árbitro diz que Conceição lhe chamou 'artista'. Mota nega ter ouvido o termo 'macaco'

O Jogo:

- "Benfica -- Braga. Agora a música é outra"

- FC Porto. 'Craque'. 'Golaço'. 'Máquina'. Al-Sadd, do Catar, oferece contrato de três anos a Uribe

- "Sporting. Liverpool na corrida por Gonçalo Inácio"

- "Futsal. Sétima final para os leões"

- "Hóquei em patins. Oliveirense e Valongo mais fortes"