A Câmara Municipal do Funchal organizou uma iniciativa alusiva ao Dia da Actividade Física e do Desporto que está a decorrer durante esta tarde na Praça do Município.

No local, o autarca referiu que o principal objectivo desta iniciativa era sensibilizar para a importância da actividade física e do desporto, na vida dos mais jovens, e quão fundamental é para a juventude praticar desporto, dizendo não ao consumo de drogas.

Um dos outros objetivos é a promoção da actividade física, através de uma forte componente lúdica, como também a divulgação da adoção de novos estilos de vida saudáveis que levam a uma melhor qualidade de vida.

Temos de fazer com que as crianças aproveitem a actividade física e o desporto, para conviverem uns com os outros, deixarem muitas vezes as tecnologias e os telemóveis e os aparelhos eletrónicos de parte. Faz bem o convívio, faz bem vir à rua, faz bem apanhar sol.

Mas sobretudo não adiram às drogas."

Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal considera que a prática de exercício físico pode afastar a 'camada' mais jovem do consumo das drogas e do álcool.

Não se deixem levar por caminhos que não são positivos, não cedam a tentações, não cedam a convites que não são positivos, não entrem em caminhos que depois não conseguem sair. " Pedro Calado

Trata-se de um conjunto de eventos lúdico-desportivos, que decorreram ao longo do dia, até às 16h30, numa organização da Divisão de Desporto da autarquia, aproveitando também as férias da Páscoa dos mais novos.

As diversas actividades destinam-se às crianças inscritas em programas de ATL, aos jovens integrados em Associações Juvenis do Concelho, aos seniores de diversos Centros Comunitários e a todos os munícipes interessados estimulando o convívio entre pessoas de várias idades, género e de qualquer proveniência.

Marco Fonseca, chefe de Divisão do Desporto da Câmara Municipal do Funchal, afirma que já mobilizaram cerca de 700 pessoas durante o dia de hoje. No horário da manhã houve uma aula de ginástica para seniores, aulas de zumba para a população mais jovem.

Em parceria com clubes e associações, estiveram presentes a Associação de Xadrez da Madeira e da Academia Xadrez Madeira, e Jogos Tradicionais, através da Associação da Madeira de Desporto para Todos. Dinamizadas pelo Clube Desportivo Escola Francisco Franco, havia acções de entretenimento assim como insuflável, matraquilhos, arco e flecha, tabela de basquetebol e bowling, sendo todas as modalidades direccionadas para qualquer idade.

As modalidades foram escolhidas de forma a conseguir a maior diversidade possível, para alcançarmos vários gostos, conseguindo chegar a todos os cidadãos." Marco Fonseca

O Dia Mundial da Actividade Física celebra-se amanhã, 6 de Abril.