Pedro Calado visitou 'Gestos Verdes' no Lazareto

O projecto de economia social ‘Gestos Verdes’ da Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos da Madeira, contou hoje com a visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

Situado no Caminho do Lazareto, São Gonçalo, e destinado à produção biológica, este projecto teve apoio ao abrigo do Regime de Apoio aos Investimentos de Modernização das Explorações Agrícolas do PRODERAM, nomeadamente, num investimento total de 63 259,54 euros, tendo sido 65% apoiado por fundos europeus e pelo Governo Regional, de acordo com a informação da autarquia.

Desenvolve-se ao longo de mais de 7.200 m2 de superfície útil cultivada e consistiu na plantação de 3.943 m2 de bananeiras, 540m2 de mangueiros, 250 m2 morangueiros, m608 m2 de figueiras, 135 m2 de romãzeiras e ainda 1.780 m2 de hortícolas variados.

“Além da vertente produtiva, abarca também outras dimensões, em concreto, emprego, formativa, pedagógica e de ocupação de tempos livres, quer de crianças, jovens e adultos com surdez, quer dos seus familiares e amigos, através da realização e acompanhamento de actividades de âmbito agrícola”, refe em nota de imprensa a CMF.

A ASPFAM, enquanto instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, “visa criar e manter actividades que promovam o bem-estar biopsicossocial da pessoa sura, tendo, como objectivo, a defesa e a promoção dos interesses culturais, económicos, morais e profissionais da associação surda”.