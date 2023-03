Susana Prada apela à responsabilidade no consumo de água

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve hoje a dar uma "aula" a alunos do 5.º ano da Escola Básica e Secundária de Machico a propósito do Dia Mundial da Água. Na ocasião, a governante reiterou a importância da poupança da eficiência no uso da água, uma situação que só é possível com a ajuda dos professores, acções de sensibilização e investimentos por parte do Governo Regional.

Na ocasião Susana Prada distribuiu material didático em forma de banda desenhada onde é possível conhecer as realidades de arquipélagos como o da Madeira, Cabo Verde e Canárias, onde nestes últimos este recurso sempre foi escasso.

De referir que o material didático distribuído faz parte do projeto ADAPTaRES (Adaptação às alterações climáticas na Macaronésia através do uso eficiente e da reutilização da Água) que visa promover a adaptação às alterações climáticas, através da sensibilização e formação para a participação ativa da sociedade no uso eficiente da água, garantindo o recurso em quantidade e qualidade às populações, no presente e no futuro, como medida de adaptação às Alterações Climáticas. Integram este projecto 13 entidades, de Canárias, de Cabo Verde e Madeira.

É de realçar que a Região, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência está a preparar o arquipélago para as menores disponibilidades hídricas assente em quatro grandes objectivos: Captar águas desaproveitadas que ainda correm para o mar; interligar os dois principais sistemas hídricos da Madeira (Canal dos Tornos e Canal do Norte); diminuir as perdas de água nos canais e nas redes e aumentar a capacidade de armazenamento de água em altitude.