Taças de campeão em exposição na Madeira

A SABSEG, no âmbito do patrocínio à Liga Portuguesa de Futebol – LPFP, volta a organizar um 'roadshow' das taças originais de Campeão da Liga Portugal Bwin e da Liga Portugal SABSEG, que irá percorrer todos os escritórios da corretora, inclusive nas ilhas.

Assim, as taças vão estar em exposição, durante esta semana, na UN da Madeira (sita ao n.º 10 da Rua Princesa D. Maria Amélia, no Funchal).

Paralelamente, estará a decorrer um passatempo no Instagram, que irá sortear uma bola oficial, por mês. Para participar, os visitantes devem partilhar uma foto com as taças nas suas redes sociais e identificar a SABSEG @sabsegseguros. No final do mês será seleccionada a foto vencedora e a respectiva bola será enviada via CTT.