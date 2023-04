Madeira Shopping recebe exposição sobre importância da conservação dos cetáceos

O Madeira Shopping recebe, até ao dia 9 de Abril, uma exposição que impacta os seus visitantes para a importância da conservação das populações de cetáceos.

A mostra está patente no Piso 0 do centro comercial, com entrada gratuita.

A exposição desenvolvida pelo Projecto Marcet II traz ao centro vários cartazes informativos e duas figuras em tamanho real de uma baleia-piloto-tropical e de um golfinho roaz. Através desta mostra, os visitantes do Madeira Shopping são impactados com a enorme variedade de espécies que habitam nesta zona, bem como os principais factores de risco para elas. Através desta exposição é também possível perceber a importância que o desenvolvimento sustentável da actividade turística de observação de cetáceos tem não só a nível económico, mas também a nível ecológico.

“É muito importante para nós aliarmo-nos a projectos com objetivos tão relevantes como estes. Podermos fazer parte da sensibilização da nossa comunidade para a importância da preservação dos oceanos e da sua população é algo que nos deixa muito orgulhosos”, refere Alberto José Pereira, director do Madeira Shopping.