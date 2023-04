Voleibol já tem Campeões Regionais nos escalões de formação

Já são conhecidos os novos campeões regionais de voleibol da época 2022/2023 nos escalões de formação. Nos Minis Femininos o CE Levada é campeão regional, numa prova que foi disputada por 31 equipas de 8 clubes. Neste escalão a AD Machico foi 2.º classificado, o GD Estreito ficou em 3.º lugar, o CS Madeira é o 4.º classificado, o CDEBS Santa Cruz ficou em 5.º lugar, o CF Carvalheiro é o 6.ª classificado e o CS Marítimo ficou em 8.º lugar.

Nos Minis Masculinos o campeão regional é o GD Estreito, numa competição que foi disputada por 7 equipas de 4 clubes distintos, sendo a classificação final a seguinte: GD Estreito em 1.º lugar, a AD Machico é o 2.º classificado, a ACD São João em 3.º lugar e o 4.º classificado é o CDESB Santa Cruz.

A AD Machico é o campeão regional no escalão de Iniciados Femininos. O campeonato regional neste escalão teve a participação de 11 equipas de 6 clubes. A equipa da AD Machico irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional do escalão nos dias 2, 3 e 4 de Junho, em Paredes.

Nos Juvenis Femininos a AD Machico é o campeão regional, numa prova que teve a participação de 8 equipas de 6 clubes, nomeadamente, a AD Machico, CE Levada, CS Madeira, GD Estreito, CS Marítimo e ACD São João. O campeão regional irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional do escalão, para apuramento do campeão nacional, de 19 a 21 de Maio, em Cascais.

Nos Juvenis Masculinos o CS Marítimo é o campeão regional, num campeonato que contou com a participação de 3 equipas, a saber: CS Marítimo, AD Machico e CD Barreirense. A Fase Final Nacional será nos dias 19 a 21 de Maio, não estando ainda definido o local da prova.

O CE Levada é o campeão regional no escalão de Juniores Femininos, numa prova que contou com a participação de 5 equipas de 4 clubes, designadamente, o CE Levada ‘A’ e CE levada ‘B’, AD Machico, CS Madeira e CDEBS Santa Cruz. A Fase Final Nacional do escalão realizar-se-á nos dias 28 a 30 de Abril, em Braga.

É de salientar que em todos estes escalões o campeão regional irá participar na Fase Final do Campeonato Nacional do escalão, para apuramento do Campeão Nacional, com especial destaque para o regresso da participação nas Fases Finais das equipas masculinas, nomeadamente nos Minis e Juvenis, após largos anos de ausência destas fases da competição.