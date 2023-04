Obras na Escola de São Filipe custaram 166 mil euros

Estão concluídas as obras de beneficiação da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Filipe, um investimento, por parte da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no valor de 166 mil euros.

As obras incluíram a pintura integral dos edifícios e anexos existentes, renovação do pavimento do campo polidesportivo, incluindo vedações e novos equipamentos, assim como a reabilitação do parque infantil.

Até ao momento, a actual vereação da CMF, investiu na requalificação de seis escolas básicas: Escola de São Filipe, na Freguesia de Santa Maria Maior, Escolas da Ajuda e da Lombada, em São Martinho, Escola da Cruz de Carvalho, em São Pedro, Escola de Santo Amaro e Escola do Boliqueime, em Santo António.

O presidente da autarquia, Pedro Calado, que visitou ontem a Escola de São Filipe, juntamente com os vereadores Bruno Pereira e Helena Leal, recorda que as competências das obras nas escolas de primeiro ciclo são da responsabilidade do município, isto depois do processo de descentralização iniciados pelos Governos da República.

Nesse sentido, foram feitos estes investimentos municipais, para que estas escolas tenham as melhores condições para acomodar alunos, professores e funcionários, frisando, Pedro Calado, “a importância que o Funchal dá à educação, não apenas neste campo da requalificação das infraestruturas, mas, principalmente, nos apoios sociais, nomeadamente com os Programas de Atribuição de Manuais Escolares para o Ensino Básico, de Acesso a Bolsas a Estudantes do Ensino Superior, e de Apoio à Natalidade e à Família, cujos regulamentos podem ser consultados no site do município em funchal.pt".