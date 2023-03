São Vicente apoia juntas de freguesia com 63 mil euros

Decorreu, esta manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, a cerimónia de assinatura de protocolos com as Juntas de Freguesia do concelho.

O apoio monetário de 63 mil euros, através da celebração de protocolos atribuído a cada Junta de Freguesia, corresponde ao fomento de actividades regulares, considerado necessário para o normal desenvolvimento dos programas e ações constantes dos planos de actividades bem como das competências da autarquia que são atribuídas às Juntas de Freguesia.