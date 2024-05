Albuquerque promete Via Expresso entre a Ponta do Sol e os Canhas

Esta terça-feira fica marcada por mais uma promessa de Miguel Albuquerque, caso venha a ser eleito presidente do Governo. Numa acção de pré-campanha eleitoral para as Regionais de 26 de Maio, o cabeça-de-lista do PSD afiançou que, em caso de vitória, irá tratar de construir, nos próximos quatro anos, uma Via Expresso entre a Ponta do Sol e os Canhas.

"Julgamos que esta nova Via virá garantir a mobilidade dos cidadãos da Ponta do Sol, em particular dos cidadãos residentes nos Canhas, assim como irá garantir a expansão e a dinâmica económica e social desta freguesia e, igualmente, que os residentes nos Canhas vejam salvaguardado o seu direito à mobilidade”, disse Albuquerque, complementando que obras deste género permitem maior desenvolvimento económico e novos investimentos.

Miguel Albuquerque que, a este propósito, lembrou que esta tem sido, precisamente, a estratégia seguida pela sua Governação – a de garantir o desenvolvimento em todos os concelhos da Região – numa oportunidade em que lembrou, a título de exemplo, a Via Expresso até à Ponta do Pargo, assim como as ligações até São Jorge e Arco de São Jorge.

"Neste momento, esta via é prioritária e nós não somos pessoas de conversa fiada, porque aquilo que nós apresentamos, concretizamos", complementou. Uma obra que, conforme explicou, será estabelecida entre o Vale da Ribeira da Ponta do Sol, mais acima das instalações da GESBA e a Estrada Regional 222 nos Canhas, com uma extensão total de quatro mil metros.