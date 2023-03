362 mil euros para apoiar associativismo em Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebrou, hoje, com as instituições sociais, culturais e desportivas que têm actividade no concelho, a assinatura de protocolos para a dinamização de actividades de relevante interesse público. No total foram celebrados protocolos com 50 instituições que envolveram um investimento global na ordem dos 362 mil euros.

Para o corrente ano, a autarquia celebrou contratos de apoio com mais cinco instituições do que no ano transacto. Relativamente ao valor global a atribuir, este sofreu um aumento significativo passando dos 297 mil euros, atribuídos em 2022, para 362 mil euros, o que representa um aumento de 22%.

O aumento das verbas a atribuir face ao ano de 2022 resulta do apoio da autarquia a novos projectos sociais e culturais que desenvolvem actividade no concelho, bem como pelo reforço de apoio a instituições para o desenvolvimento de projectos específicos de interesse municipal.

As associações desportivas serão apoiadas com um valor a rondar os 177,5 mil euros que privilegia as instituições que desenvolvem desporto de formação, direccionado às camadas mais jovens.

Já as associações culturais vão ser contempladas com 68 mil euros, sendo que as instituições que desenvolvem actividades de apoio social recebem 85,9 mil euros e as associações juvenis receberão 30,5 mil euros.

A transferência das verbas dos apoios hoje celebrados, será feita em função das actividades e projectos concretizados, numa lógica de responsabilidade financeira e maximização e recursos.