A Câmara Municipal da Ponta do Sol contempla uma verba de 230 mil euros às associações culturais, sociais, desportivas e recreativas do município. Dado referido esta tarde, na assinatura do contrato-programa com Associação Desportiva Pontassolense (ADP), no valor de 68 mil euros, pela autarca Célia Pessegueiro.

“Reconhecemos a importância que as associações têm na dinamização de diversas atividades, que vão desde a formação artística ou desportiva até à prestação de apoio social. E cientes dessa importância, o orçamento deste ano contempla uma verba de 230 mil euros destinada às associações do concelho”, destaca.

Para Célia Pessegueiro: “apoiar o movimento associativo é fomentar o desenvolvimento sustentado de todo o território”, revelando que “são apoiadas regularmente 8 associações da Ponta do Sol", onde acresce ainda os apoios pontuais para iniciativas ou atividades de interesse para o município.

Sobre o apoio atribuído esta tarde, a presidente Célia Pessegueiro sublinha que “acreditamos que a prática de desporto é importante para o desenvolvimento do concelho, dado o grande dinamismo que os clubes oferecem às zonas onde desenvolvem a sua atividade e ainda pela transmissão de valores e pelo incutir de hábitos saudáveis aos nossos jovens”.

“Reconhecendo este importante contributo para o concelho, procuramos, através deste apoio, ajudar esta associação a desenvolver o seu trabalho da melhor forma, nas várias modalidades que dinamizam. Valorizando, acima de tudo, todo o trabalho desenvolvido ao nível da formação”, reforça.

O valor atribuído, cerca de 68 mil euros, resulta da assinatura de um contrato programa entre a Câmara Municipal e a ADP, com o compromisso da aplicação deste dinheiro nas diversas atividades da instituição, bem como na aquisição de equipamentos e na garantia de transporte para os atletas.

A reunião, que decorreu na Câmara Municipal, serviu também para fazer um balanço da atividade desenvolvida nos últimos anos e saber quais as perspetivas para o futuro.