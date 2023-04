Madeira regista o mês de Março "mais quente de sempre"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revela esta terça-feira, 4 de Abril, que a Região Autónoma da Madeira registou o mês de Março "mais quente de sempre" e quase o mês mais seco de sempre.

Em nota emitida, o serviço nacional meteorológico indica que a persistência de massa de ar tropical, quente e seca, no arquipélago madeirense durante Março último, teve como resultado o registo dos maiores valores da temperatura média do ar no mês de Março, desde 1961.

A temperatura média no Funchal foi 19,5 °C (o 2º maior valor foi 19,2 °C), no Chão do Areeiro 12,2 °C, em Santana 16,0 °C (o 2º maior valor, 15,5 °C) e no Porto Santo 18,2 °C. O segundo maior valor da temperatura média foi registado em 1998.

Relativamente à quantidade de precipitação em Março de 2023, os registos mostram que foi um mês muito seco, quase o mais seco de sempre, principalmente nas regiões montanhosas e na costa norte da Madeira e no Porto Santo.

No Funchal, o mês de Março de 2023 foi o 14.º menos chuvoso, com 23,6 mm (37% do valor normal), no Areeiro foi o 3.° menos chuvoso, com 37,1 mm (12% do valor normal), em Santana foi o 2.º menos chuvoso, com 5,8 mm (4% do valor normal) e em Porto Santo foram registados 3,6 mm (7 % do valor normal).