Edgar Silva conclui doutoramento em História com 19 valores

O investigador e político madeirense Edgar Silva conclui esta terça-feira, 4 de Abril, o doutoramento em História com 19 valores.

A tese de doutoramento em História no quadro do Programa Interuniversitário de Doutoramento em História: mudança e continuidade num mundo global, teve como tema 'Vendaval de utopias. Do catolicismo social ao compromisso político em Portugal (1965-1976). Os católicos da Revolução e o PCP' e foi orientada pelo professor doutor Paulo Fernando de Oliveira Fontes, docente auxiliar da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.

Em declarações ao DIÁRIO, Edgar Silva destaca que vive um momento "gratificante" e aponta que o projecto de investigação agora concluído resulta de um trabalho de anos, que vem possibilitar outras reflexões.