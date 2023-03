51.º encontro de expedicionários a Timor realiza-se no Porto Santo de 2 a 4 de Junho

Pela primeira vez no Porto Santo realiza-se entre os dias 2 e 4 de Junho, o encontro/convívio de expedicionários a Timor e respectivas famílias. Após dois anos de pandemia, voltam a decorrer as reuniões anuais pelo país.

A Ilha Dourada foi o local escolhido e deverá receber dezenas de ex-militares que serviram em Timor, assim como familiares e todos os interessados em participar no evento.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na plataforma on-line www.expedicionariosatimor.pt até 30 de Abril.

O programa pretende proporcionar momentos alegres e descontraídos. Os participantes poderão ainda usufruir da beleza natural do Porto Santo, como as suas praias e aproveitar, ainda, a gastronomia.

Do programa, a organização destaca a missa solene, que acontece no dia 3 de Junho, pois contará com autoridades civis e militares, assim como um passeio turístico e um jantar de honra no mesmo dia.