ARM anuncia alterações dos serviços para a Páscoa

A Águas e Resíduos da Madeira anuncia alterações dos serviços de atendimento ao público, de recepção e de recolha de resíduos nos municípios aderentes, nomeadamente, Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, no período da Páscoa.

Não será efectuada a recolha de resíduos nos referidos concelhos no próximo dia 7 de Abril, Sexta-Feira Santa.

Machico

• A recolha de resíduos seletivos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à sexta-feira (07 de Abril) será antecipada para a quinta-feira (6 de Abril), com início às 9 horas;

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira (7 de Abril) será adiada para o sábado (8 de Abril), com início às 8 horas.

Santana

• A recolha de resíduos seletivos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 6ª feira (07 de abril) será antecipada para a 4ª feira (05 de abril), com início às 9h;

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (06 de abril) será antecipada para a 4ª feira (05 de abril), com início às 9h;

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira (7 de abril) será antecipada para a quinta-feira (6 de Abril), com início às 8 horas.

Câmara de Lobos

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira (7 de Abril), será adiada para o sábado (8 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), do centro de Câmara de Lobos e centro do Estreito de Câmara de Lobos, habitual à sexta-feira (7 de Abril), será antecipada para a quinta-feira (6 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), do Jardim da Serra habitual à sexta-feira (7 de Abril), será antecipada para a quinta-feira (6 de Abril), com início às 8 horas.

Ribeira Brava

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira (7 de Abril), será adiada para o sábado (8 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos de embalão (ecoponto amarelo), habitual à quarta-feira (5 de Abril), será antecipada para a terça-feira (4 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quinta-feira (6 de Abril), será antecipada para a quarta-feira (5 de Abril), com início às 8 horas.

Porto Santo

• A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à sexta-feira (7 de Abril), será antecipada para a quinta-feira (6 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos de embalão (ecoponto amarelo), habitual à quinta-feira (6 de Abril), será antecipada para a quarta-feira (5 de Abril), com início às 8 horas;

• A recolha de resíduos papel/cartão (ecoponto azul), habitual à quinta-feira (6 de Abril), será antecipada para a quarta-feira (5 de Abril), com início às 8 horas.

• Será realizada uma recolha extra de resíduos indiferenciados (lixo normal), no sábado (8 de Abril), com início às 8 horas.

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, na sexta-feira Santa (7 de Abril) a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira, o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) e a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS) estarão encerrados.

O Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará igualmente encerrado na quinta-feira (6 de Abril).

ATENDIMENTO AO PÚBLICO:

Os balcões de atendimento ao público da ARM estarão encerrados na quinta e sexta-feira, reabrindo normalmente a partir do dia 10 de Abril.