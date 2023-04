Concluído processo de revisão parcial do Acordo de Empresa da ARM

A decisão dos trabalhadores tomada nos plenários de convocar greve para o dia 10 de Abril, como forma de protesto e reinvidicação para a aplicação dos aumentos salariais, caso a ARM não tivesse concluído o processo de revisão até ao final do mês de Março, foi crucial para que a ARM, no dia 27/3/23, enviasse o texto do Acordo", explica o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Após analisar o texto do Acordo de Empresa (AE), a direcção do sindicato chegou à conclusão que "mantém o conjunto da matéria acordada, pelo SITE, depois de ter sido aprovada pelos trabalhadores nos plenários. Por isso, a direcção do SITE assinou, hoje, o texto final da revisão do AE para ser enviado para a publicação no Jornal Oficial da Região".

Para garantir a correta aplicação desta revisão do AE, o SITE irá convocar plenários e acompanhar junto dos trabalhadores, analisar os recibos de salário, caso seja necessário e as situações colocadas pelos associados Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Em causa estava o aumento dos salários, do subsídio de refeição, do subsídio de penosidade e da dispensa ao serviço no dia do aniversário, ainda assim os trabalhadores continuarão a "lutar" para conquistar, por exemplo, as 35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores, a valorização da antiguidade, o aumento da percentagem do pagamento do trabalho extraordinário e em dia feriado, atribuição do subsídio de risco, penosidade periculosidade e insalubridade a todos os trabalhadores, conforme o grau de risco e por aumentos salariais.