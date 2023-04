Há pouca probabilidade de chuva no fim-de-semana de Páscoa na Madeira

O fim-de-semana de Páscoa deverá ser seco e com probabilidade de precipitação inferior a 20%, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado emitido, “o vento tenderá a ser de nordeste, eventualmente mais intenso nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e nas terras altas”.

Entre os dias 6 e 9 de Abril, está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura, com as máximas a variar aproximadamente entre 20°C e 25°C, e as mínimas entre 15° e 18°C, excepto nas terras altas, onde serão inferiores, informa.