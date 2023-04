Madeira apoia produtores para poupar os consumidores

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, a proactividade do Governo Regional na antecipação de medidas dirigidas aos produtores e à produção regional, em particular no que se refere à redução dos custos inerentes à produção, que se reflectem não só nos encargos dos produtores, mas também no valor pago pelo consumidor final.

Numa visita ao Mercado da Ribeira Brava, o deputado Guido Gonçalves referiu que, confrontado com “uma pandemia que afetou as principais cadeias de comercialização da produção, e, posteriormente, por uma guerra que fez inflacionar os custos de produção”, o Governo Regional desencadeou, desde logo, uma série de medidas com vista a mitigar o elevado preço dos fatores de produção, de forma a que o preço dos consumidores não fosse mais elevado.

Nesse sentido, realçou, para além da disponibilidade gratuita dos mercados de abastecimento para os produtores armazenarem e comercializarem as suas produções, foi também elaborada uma medida de apoio extraordinária, designada por MEDIDA 22, destinada a todos os agricultores e às pequenas e médias empresas mais afetadas com o aumento dos custos dos fatores de produção, incentivando, desta forma, a continuidade das suas atividades e a sustentabilidade da produção regional.

Guido Gonçalves salientou que se trata de um apoio a fundo perdido, que ascendeu aos três milhões de euros, que já está a ser pago e que beneficiou mais de sete mil produtores regionais.

Outra medida referida pelo deputado foi o apoio essencial para a manutenção da actividade agrícola, o Pedido Único que, neste momento, já se encontra aberto, podendo, desta forma, todos os produtores com parcelar candidatarem-se, bastando dirigirem-se a um dos muitos balcões do agricultor e, com o apoio dos técnicos da Secretaria Regional da Agricultura, realizarem a sua candidatura.

Um apoio que, conforme salientou, “irá beneficiar cerca de 13 mil produtores, garantindo a estabilidade do sector e a sustentabilidade da produção regional e salvaguardando os interesses não só dos produtores, mas também dos consumidores”.