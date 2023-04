Cerca de 5.000 livros vendidos na Feira do Livro do Funchal

A Feira do Livro do Funchal, que decorreu entre 24 de Março a 2 de Abril, foi "um sucesso". Quem o diz são os livreiros, alfarrabistas e editores à margem do final da Feira do Livro, num questionário realizado pela Câmara Municipal do Funchal, com o aumento do número de visitantes como o nível de vendas, que tiveram uma subida generalizada, face à ultima edição.

O local onde decorre a Feira, a sua programação, o horário de funcionamento, o apoio da organização, a afluência de público foram os aspectos mais valorizados pelos livreiros, alfarrabistas e editores.

Esta também foi a maior edição de sempre em termos de apoio à edição de novos livros, com a realização de 11 lançamentos de livros, sendo 7 deles apoiados pela Câmara Municipal do Funchal. Participaram no programa mais de 250 pessoas e 120 eventos, numa programação pensada para todas as idades e com maior diversidade cultural. Pela Avenida Arriaga, ao longo de dez dias, passaram concertos, sessões de autógrafos, oficinas, conversas, lançamentos de livro, espetáculos, animação de rua e outras iniciativas.

A organização avança ainda que o digital também desempenhou um papel muito relevante na distribuição do conteúdo e cobertura do evento com 77 mil visualizações na página do Facebook da Feira do Livro.

As novidades de participação por parte dos editores, livreiros e alfarrabistas foi a estreia da participação das Letras Lavadas dos Açores, da PSP e do Alfarrabista Manuel Fernandes na Feira do Livro do Funchal. Além disso, a Feira teve um novo stand dedicado ao livro de artista e edições independentes onde 16 artistas e 3 instituições tiveram oportunidade de participar de forma aleatória.

A organização da Feira do Livro é integralmente realizada pela Câmara Municipal do Funchal, num investimento de cerca de 135 mil euros.