O FC Porto venceu, esta noite, no Estádio do Dragão, o Portimonense por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Fábio Cardoso, à meia hora de jogo.

Com este resultado, a equipa nortenha conserva a segunda posição na I Liga, a dez pontos do Benfica (1.º) e com uma vantagem de dois pontos sobre o Braga (3.º).