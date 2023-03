Ricardo Sardinha vence Campeonato Regional Absoluto em Squash

O Galo Active recebeu, nos dias 24 e 25 de Março, o Campeonato Regional Absoluto em Squash com Ricardo Sardinha a sagrar-se Campeão Regional Absoluto 2023, após vencer Ricardo Santos por 11-5, 10-12, 11-8 e 13-11.

De acordo com nota à imprensa, nas meias-finais juntam-se a Ricardo Sadinha e Ricardo Santos, o terceiro e quarto cabeças-de-série, "Pedro Fernandes e Pedro Castro, respectivamente (ambos os atletas representam a AD Galomar). Ricardo Sardinha foi o primeiro a se apurar para a final do Campeonato Regional Absoluto ao vencer Pedro Castro por 11-6, 11-3 e 11-3. De seguida, a melhor partida do torneio, opôs Ricardo Santos e Pedro Fernandes. O cabeça-de-série Nº1 perdeu os dois primeiros jogos (11-6 e 11-8) mas depois efetuou a reviravolta que o colocou em mais uma final do Regional Absoluto (venceu os três últimos jogos por 11-8, 11-5 e 11-8)."

No jogo que definiria o último lugar do pódio, Pedro Fernandes foi mais forte e levou o bronze ao vencer Pedro Castro na final por 12-10, 7-11, 11-9 e 11-3.

Na final, onde os dois primeiros cabeças-de-série mediam forças, após os dois primeiros jogos, igualdade plena no marcador, um jogo para cada lado. Mas Ricardo Sardinha acabara por vencer os dois últimos jogos e arrecadava assim o título de Campeão