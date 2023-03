60.º encontro do AMMMSU acontece a 2 de Abril

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) volta a reunir-se no domingo, 2 de Abril, na Igreja Paroquial da Ilha de São Jorge, em Santana.

Às 12h15 existirá missa na Igreja Paroquial da Ilha, em Santana e, após o fim da mesma, às 13 horas será realizada uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Já pelas 13h30 será realizado um almoço no restaurante 'Calhau de S. Jorge'.

É de realçar que nesse dia realiza-se 'A Festa do Limão', por isso os participantes do encontro têm a oportunidade de visitar as barracas e ouvir as músicas dos conjuntos da referida festa.

Segundo nota enviada, existirá dois autocarros que estarão na Avenida do Mar - junto à GNR - às 9 horas. Uma das viaturas estará em Câmara de Lobos às 8h30.

Pelas 9 horas partem as duas viaturas em direcção a Santa Cruz, Machico, Porto da Cruz, Santana e Ilha de S. Jorge.

Os antigos militares, assim como os seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de "gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961) ", refere nota enviada.

Os interessados devem entrar em contacto para o 968041678 até 30 de Março.