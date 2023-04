Vento ameaça incomodar domingo ensolarado

Tal como tem vindo a acontecer nos últimos dias, o Arquipélago da Madeira será marcado este domingo, 2 de Abril de 2023, por um dia soalheiro, mas com a intensidade do vento a aumentar, sobretudo nas terras altas. Aliás, no seguimento do que já foi sentido ontem.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá "céu geralmente pouco nublado", com vento fraco a moderado (até 30 km/hora) do quadrante leste, por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas até ao meio da manhã".

No Funchal, também o céu estará geralmente pouco nublado, com o vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste.

No mas, a costa Norte terá ondas de noroeste que poderão chegar aos 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de norte/nordeste, enquanto na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar oscilará entre 19 a 20º Celsius.