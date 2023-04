Mais uma final para o Marítimo no 'Caldeirão'

Nove jogos, nove finais. E a cada jogo mais uma oportunidade, mas também mais uma jornada a menos que o Marítimo tem para recuperar terreno no objectivo da manutenção na I Liga. Hoje, a partir das 15h30, o clube insular defronta o Boavista e só pode olhar para a vitória e os respectivos três pontos.

O ‘Caldeirão’ terá de estar ao rubro e ajudar a empurrar a equipa para tão importante como crucial vitória. Espera-se casa cheia ou, no mínimo, bem composta. Todos os caminhos de muitos adeptos do Marítimo hoje estão direccionados para o Estádio. A agenda do dia é, hoje, esperar uma vitória do seu clube, dê por onde ser, jogando bonito ou feio, nem que seja por ‘meio a zero’.

O Boavista, apesar de ter já 30 pontos e a matemática ainda não garantir a manutenção, está bem descansado, pois tem 13 pontos acima do antepenúltimo classificado – desde ontem o Paços de Ferreira, ainda que com mais um jogo do que o Marítimo -, visitando assim a Madeira com algum conforto.

José Gomes, treinador que tenta safar o clube madeirense de uma descida de divisão histórica – a última despromoção foi em 1983, há 40 anos -, refere que esta é “a primeira de nove finais” e “o que se espera das finais é entrega máxima e que a equipa olhe para o jogo e veja como sendo, a oportunidade. Por outro lado, não podemos estar à espera de alcançar os nossos objetivos esperando que os adversários percam jogos. Neste momento não dependemos”, reconheceu na antevisão.

Por seu turno, Petit, treinador dos axadrezados, considera que o adversário de hoje é "forte", apesar da posição complicada na classificação. “Vamos ter pela frente um Marítimo forte, que está a tentar recuperar do lugar que ocupa neste momento”, analisou ontem antes de viajar para a Madeira. “Tiveram agora mais tempo para trabalhar o seu processo e conhecer também melhor a nossa equipa. Esperamos um jogo extremamente difícil e sabemos que nos últimos oito jogos na Madeira só ganhámos um para a Taça da Liga, portanto esperamos mais um jogo complicado", frisou.

Ontem, num jogo sem golos, o Paços de Ferreira foi a Guimarães empatar com o Vitória Sport Clube e, assim, arrecadar mais um ponto na classificação. O clube da 'capital do móvel' conseguiu pela primeira vez esta época ultrapassar o Marítimo e, na prática, sair da zona de despromoção directa. E espera, agora, por mais um desaire madeirense para assegurar por uma semana o lugar do playoff.

Atrás destes dois está o Santa Clara (15 pontos) que ontem à noite perdeu em Alvalade por 3-0, mantendo os 15 pontos.

O jogo do Marítimo tem relato na TSF-Madeira, conduzida por Francisco Gomes e comentários de João Gomes da Silva. A emissão começa pouco depois das 15h00.

Na agenda de hoje, pode sempre participar na VII edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor, na freguesia do Jardim da Serra. Organizado pelo CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, a iniciativa terá início pelas 15 horas na Rotunda das Cerejeiras, situada junto ao Centro Cívico da localidade.

“Durante cerca de 3 horas e 30 minutos, numa extensão aproximada de 3,5 km, os participantes percorrerão caminhos e veredas, onde ainda subsistem as árvores de fruto típicas do Jardim da Serra”, Organização da VII edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor

“Ao longo do percurso, os caminhantes terão a oportunidade de conhecer histórias e lendas associadas aos lugares que integram o roteiro, bem como os efeitos das alterações climáticas sobre a paisagem agrícola. O passeio tem como ponto de chegada a Quinta Leonor, localizada no Caminho dos Murinhos”, refere, num programa que promete ser aprazível dadas as actuais condições atmosféricas.

O Roteiro das Cerejeiras em Flor conta com o apoio da Paróquia de São Tiago, do comércio local, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da CAL - Cooperativa Liberdade, da Casa do Povo do Jardim da Serra e da Junta de Freguesia do Jardim da Serra.

A participação no evento é gratuita e não carece de inscrição.

Noutros eventos de hoje, pelas 10h30 decorre a "Bênção dos Ramos” na Igreja do Colégio, cerimónia presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Meia hora depois (11h00), haverá Missa na Sé do Funchal.

À mesma hora (11h00) o Madeira SAD recebe o Leça em jogo a contar para a I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal.

Na área política, pelas 11h15, o partido JPP leva a cabo uma iniciativa com o deputado e dirigente regional Paulo Alves, junto à Igreja de Santana, na freguesia de Santana.

Pelas 11h30, dá-se o arranque do evento mensal “A Madrinha vai ao Mercadinho”, recebendo A Biqueira no Mercadinho da Camacha.

Pelas 12h00, o PS-Madeira visita a XXI Exposição Regional do Limão, que decorre na freguesia da Ilha, com a presença do líder regional socialista Sérgio Gonçalves.

Pelas 13h00, a AD Camacha recebe o Lusitânia de Lourosa em jogo a contar para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha.

Pelas 15h00, o CAB defronta a União Sportiva, numa partida do play-off da Liga feminina de basquetebol, em jogo a decorrer no Pavilhão do CAB.

Pelas 15h30, o Nacional defronta o Vilafranquense, em jogo da II Liga a decorrer no Estádio Municipal de Rio Maior.

Voltando à XXI Exposição Regional do Limão, pelas 16h00 decorrerá a festa do despique madeirense, que subirá ao palco, antes da artista nacional Joana e dos D’Repente, entre outras iniciativas.

Também pelas 16h00, terá lugar o concerto comemorativo do 97.º aniversário da Banda Municipal de Santana, espectáculo a decorrer na Praça da Cidade de Santana.

Igualmente pelas 16h00, o Marítimo B defronta a equipa do Leça, em jogo a contar para o Campeonato de Portugal, no Estádio do Leça.

Por fim, às 19h00, decorre mais uma actuação no âmbito dos "Concertos de Quaresma”, que este ano homenageiam o poeta Vasco da Gama Rodrigues, contando com a participação do tenor madeirense Alberto Sousa e do organista sul-africano Daniel Nel. A Igreja Matriz da Ribeira Brava será o palco do concerto.

Efemérides

Hoje é o Dia Internacional do Livro Infantil e, também, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo (desde 2008)

747 - Nasce Carlos Magno, que foi rei dos francos a partir de 768, rei dos lombardos a partir de 774 e imperador dos romanos a partir do ano 800

1453 — O sultão otomano Maomé II, o Conquistador inicia o cerco de Constantinopla, actual Istambul, a única cidade que está tanto na Europa como na Ásia

1513 — O explorador espanhol Juan Ponce de León avista pela primeira vez a terra que é hoje a Flórida

1647 – Nasce Maria Sibylla Merian, naturalista e ilustradora científica alemã que estudou plantas e insectos e fez pinturas detalhadas sobre os mesmos

1800 — Ludwig van Beethoven estreia sua Sinfonia n.º 1, em Viena

1801 — Durante as Guerras Napoleónicas, dá-se a Batalha de Copenhague, na qual os britânicos capturam a frota dinamarquesa

1805 - Nasce o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de "A Pequena Sereia" e de "Uma Visita a Portugal em 1866".

1840 - Nasce, em Paris, o escritor Émile Zola, autor de "Germinal", criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista.

1872 - Faleceu o físico e pintor Samuel Morse, criador do revolucionário Código Morse

1884 – Morre aos 37 anos Hermann Rorschach, psiquiatra e psicanalista, criador do comumente conhecido "teste do borrão de tinta" ou teste projectivo ou, mais recentemente, método de autoexpressão, uma técnica de avaliação psicológica pictórica

1900 — O Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei Foraker, dando a Porto Rico um autogoverno limitado

1902 — É inaugurado em Los Angeles a Electric Theatre, a primeira sala de cinema dos Estados Unidos

1910 – Nasce Chico Xavier, médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Escreveu mais de 450 livros sobre a temática

1917 — O presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson pede ao Congresso para declarar guerra à Alemanha, entrando assim na Primeira Guerra Mundial

1930 — Após a misteriosa morte da imperatriz Zauditu, Haile Selassie é proclamado imperador da Etiópia

1936 - Nasce Shaul Ladany, judeu, israelita, sobrevivente do Holocausto, atleta da Marcha, participou em dois Jogos Olímpicos e é recordista mundial de 50 km Marcha e ex-campeão mundial de 100 km Marcha

1939 – Nasce Marvin Gaye, cantor popular de soul e R&B, compositor, multi-instrumentista e produtor norte-americano, autor de muitas canções populares, entre as quais 'Let's Get it On' ou 'Sexual Healing'

1964 - A União Soviética lança a nave espacial Zond 1 com destino a Vénus. Várias falhas no processo resultaram no falhanço da missão, tendo a nave falhado o alvo por 100 mil Km

1972 — O actor Charlie Chaplin retorna aos Estados Unidos pela primeira vez desde que fora rotulado de comunista durante o ‘McCartismo’, período de perseguição política no país no início dos anos 1950. Aos 83 anos, recebeu o Óscar Honorário, recebendo a mais longa ovação do evento que premeia o cinema

1975 - Concluída a construção da Torre CN em Toronto, Canadá. Atinge 553,33 metros de altura, tornando-se na época a mais alta estrutura do mundo

1976 – É concluída a elaboração da Constituição da República Portuguesa, após a Revolução dos Cravos

1982 – As forças especiais argentinas invadem as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas

2005 – Morre o Papa João Paulo II, o polaco Karol Wojtyla, que teve o terceiro maior pontificado documentado da história, liderando a Igreja católica por 26 anos, 5 meses e 17 dias

2015 – O grupo terrorista Al-Shabaab realiza um ataque contra a Universidade de Garissa, no Quénia, deixando 148 mortos

Irão chega a acordo com Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, ainda que preliminar, sobre o programa nuclear iraniano, que implicaria uma redução considerável do enriquecimento do urânio iraniano e, em contrapartida, poria fim às sanções impostas ao país

2018 — Tiangong 1, a primeira estação espacial da China, reentra na atmosfera e cai no Pacífico Sul.

2019 — Após quase duas décadas no poder, o presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, renuncia em meio a onda de protestos.

Hoje é o 92.º dia do ano no calendário gregoriano (93.º em anos bissextos). Faltam 273 para acabar o ano.