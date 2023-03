Portugal foi 9.º país da NATO com menor peso de despesa em Defesa no PIB em 2022

Portugal foi o 9.º Estado-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) que menos percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) dedicou à Defesa em 2022, embora se tenha aproximado da meta de 2% do PIB.

O relatório anual do secretário-geral da NATO, divulgado hoje, indica que Portugal dedicou à Defesa 1,38% do PIB em 2022, um incremento, mas ainda assim abaixo do objetivo dos 2% do PIB delineado pela NATO.

Para este ano o Governo tem previsto aumentar a despesa para 1,66% - um objetivo que estava inicialmente traçado para 2024 -- e atingir os 2% até ao final da década, anunciou em fevereiro a ministro da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

O Luxemburgo foi o país que menos percentagem do PIB dedicou à Defesa (0,62%). A Grécia foi o Estado-membro da NATO que mais investiu na Defesa (3,54% do PIB), mais do que os Estados Unidos da América (3,46%).